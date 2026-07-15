Qué pasó con las Islas Malvinas: el trasfondo de la rivalidad entre Argentina e Inglaterra

En un duelo cargado de emoción, Inglaterra enfrentará a Argentina hoy en el Estadio de Atlanta por el segundo duelo de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La historia marca que la rivalidad entre ingleses y argentinos no es nueva, sino que tiene un importante trasfondo que se profundizó por un conflicto bélico: la guerra de las Islas Malvinas.

Ambos equipos jugarán en la Semifinales.|Reuters

El núcleo de esta histórica rivalidad se remonta al año 1982, debido a la disputa por la soberanía sobre las Islas Malvinas que marcó un precedente entre ambos países que incluso se mantiene vigente hasta hoy. Fue durante el transcurso del año 1982 que la junta militar que gobernaba la Argentina ordenó el desembarco de tropas militares en las islas el 2 de abril de ese año. Por su parte, la primera ministra británica Margaret Thatcher movilizó una fuerza de tareas marítima para recuperar el control administrativo del archipiélago y allí comenzaron las acciones de combate que se extendieron durante 74 días en condiciones climáticas sumamente extremas para los soldados de ambos ejércitos. Las hostilidades concluyeron el 14 de junio con la rendición formal de las fuerzas militares argentinas.

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En las horas previas a este gran duelo futbolístico entre Inglaterra y Argentina; los protagonistas se encargaron de aclarar que es solamente un partido de futbol. Sin embargo, los hinchas albicelestes mantienen los recuerdos del conflicto bélico en su cancionero previo a los partidos. Esto se debe a que en distinas canciones, recuerdan lo sucedido y le envían un claro mensaje de rivalidad a los aficionados ingleses.

Ahora, ambas selecciones de futbol intentarán abstraerse de todo lo que rodea a este gran duelo y competirán por un boleto a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.