Lionel Scaloni erizó la piel de todos con esto que dijo sobre el Argentina vs Inglaterra: “Tenemos memoria”

La semifinal entre Argentina e Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es uno de los partidos más esperados del torneo. Más allá de lo deportivo, se trata de un enfrentamiento que siempre despierta emociones especiales por los antecedentes que existen entre ambos países y por algunos de los capítulos más recordados en la historia de los Mundiales.

Por ese motivo, Lionel Scaloni fue consultado en conferencia de prensa sobre el simbolismo que rodea este encuentro. El entrenador argentino respondió con serenidad, pero también con una frase que conmovió a muchos aficionados: "Tenemos memoria, lo recordamos, pero es una semifinal del Mundial".

Scaloni en conferencia: " Tenemos la ilusión intacta". pic.twitter.com/35k0VUEU1P — Lucas Gatti ⭐⭐⭐ (@gattiluc) July 15, 2026

Argentina vs Inglaterra: la reflexión de Lionel Scaloni antes de la semifinal

Scaloni dejó claro que no considera correcto trasladar cuestiones políticas o bélicas al terreno de juego, aunque remarcó la importancia de recordar lo ocurrido en la Guerra de las Malvinas.

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"La realidad es que es un partido de fútbol, no puedo mezclar las cosas, sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años. Fue una época de nuestra historia muy triste", expresó. El técnico insistió en que los jugadores actuales no tienen ninguna relación con aquellos acontecimientos históricos y pidió que el foco permanezca en el deporte. Sin embargo, una de sus declaraciones fue la que más repercusión generó entre los aficionados argentinos.

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