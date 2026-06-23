Selecciones que podrían clasificar HOY martes 23 de junio a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza a entrar en zona de definición y este martes 23 de junio podría traer nuevos invitados a los dieciseisavos de final. Con varios grupos ya disputando su segunda jornada, algunas selecciones tienen la posibilidad de asegurar matemáticamente su clasificación con un partido todavía por disputar.

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Hasta ahora, México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia y Noruega ya sellaron su boleto a la ronda de eliminación directa. Sin embargo, esa lista podría crecer en las próximas horas.

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Portugal, Colombia, Inglaterra y Ghana podrían clasificar hoy

En el Grupo K, tanto Portugal como Colombia siguen con posibilidades de avanzar este mismo martes.

Portugal llega presionado tras empatar 1-1 ante República Democrática del Congo en su debut. El equipo de Cristiano Ronaldo necesita vencer a Uzbekistán para colocarse en una posición privilegiada rumbo a la última jornada. Una victoria lusitana, combinada con un resultado favorable en el otro partido del grupo, podría acercarlos o incluso meterlos ya a dieciseisavos.

Colombia, por su parte, arrancó con autoridad al vencer 3-1 a Uzbekistán y hoy enfrenta al Congo en Guadalajara. Si los Cafeteros consiguen una segunda victoria consecutiva, llegarían a seis puntos, una cifra que en este escenario los catapultaría en la siguiente ronda.

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El Grupo L también podría empezar a definirse

En el Grupo L, la atención estará puesta en Inglaterra vs Ghana, un partido que podría cambiar por completo la tabla.

Los ingleses comenzaron con victoria y parten como favoritos para quedarse con el liderato del sector. Si suman otros tres puntos, llegarían a seis unidades y asegurarían su presencia en dieciseisavos.

Pero Ghana también tiene una oportunidad enorme. Si derrota a Inglaterra, además de dar uno de los golpes del día, podría colocarse en posición de clasificación, dependiendo también de lo que ocurra en el duelo entre Panamá y Croacia.

Con la fase de grupos llega a su punto más crucial, y este martes podría dejar a cuatro nuevas selecciones clasificadas a la ronda de 32 mejores del Mundial 2026.