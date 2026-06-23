La HORA EXACTA para ver Colombia vs RD Congo, juego James Rodríguez en el Grupo K

El compromiso entre la Selección de Colombia y la República Democrática del Congo, válido por la segunda jornada del Grupo K de la Copa Mundial 2026, se disputará este martes 23 de junio. La cita es en el Estadio Guadalajara (Zapopan) y aquí te compartimos los horarios para que no te pierdas ni un segundo de la acción:



México (Centro): 8:00 PM

Colombia: 9:00 PM

Estados Unidos: 9:00 PM (Hora Centro) / 10:00 PM (Hora del Este) / 7:00 PM (Hora del Pacífico)

¿Cómo llegan las selecciones al partido de hoy?

Este enfrentamiento es de máxima relevancia para ambos cuadros, pues los puntos en disputa son fundamentales para definir los clasificados a los dieciseisavos de final:

Colombia: Tras una presentación convincente, el conjunto de Néstor Lorenzo llega con los ánimos a tope luego de derrotar 3-1 a Uzbekistán en su debut. Con James Rodríguez como estandarte en la creación de juego, los cafeteros buscarán una victoria que les otorgue la clasificación matemática a la siguiente instancia.

RD Congo: Los "Leopardos" se han consolidado como la revelación del grupo tras rescatar un empate 1-1 frente a Portugal en la primera fecha. Gracias a un planteamiento defensivo muy disciplinado y gran capacidad de repliegue, el equipo africano se ha ganado el respeto de sus rivales y buscará dar otra campanada que les permita seguir soñando con avanzar.

El encuentro promete ser un duelo de estilos: la jerarquía técnica de Colombia frente a la solidez y orden táctico de un Congo que ha demostrado que no será un rival sencillo en esta fase mundialista.

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