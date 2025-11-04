Que siempre no se va: este crack del América se quedará con André Jardine hasta el Clausura 2026

La fase regular del Apertura 2025 está por concluir y los rumores sobre altas y bajas de cara al próximo mercado toman cada vez más fuerza. En esa vorágine, el Club América es uno de los más mencionados, a raíz de todos los futbolistas que podrían dejar la institución al acabar el año.

Entre los jugadores que muchos daban por hecha su salida se encuentra Rodolfo Cota, quien debía volver al León al finalizar su cesión. Sin embargo, el portero renovó su vínculo con las Águilas hasta mediados de 2027 y seguirá bajo las órdenes de André Jardine en el próximo Clausura.

La información fue dada por el periodista Paco Montes, quien aseguró que Ignacio Ambriz no tendría al experimentado Cota en sus planes para el futuro cercano. Esto facilitó que el guardameta extienda su estadía en el América, con la intención de pelearle el puesto a Luis Malagón.

Un dato no menor tiene que ver con el Mundial de 2026. A día de hoy, Malagón se perfila para ser el portero titular de la Selección de México en la gran cita, por lo que el América necesitará un sustituto a la altura en caso de tener que disputar partidos sin su presencia.

En este Apertura, Cota defendió la portería de las Águilas en las primeras dos jornadas, ante Juárez y Tijuana. Además, fue titular en el encuentro de Leagues Cup frente al Portland de Estados Unidos.

El América busca cerrar de la mejor manera la fase regular del Apertura

A falta de una jornada para el final de la primera etapa del Apertura, el América (ya clasificado a la Liguilla) buscará finalizar en la cima. Actualmente, se encuentra con 34 puntos, igualado con Toluca y a uno de Cruz Azul.

En la jornada final, visitará justamente a los Diablos Rojos el día sábado, sabiendo que un triunfo los deja por delante en la clasificación. Por el lado del Cementero, cerrará su participación en esta instancia ante Pumas el domingo.