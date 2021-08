Amalia Pérez agranda su leyenda en Juegos Paralímpicos

Tokio, Japón. La mexicana Amalia Pérez obtuvo en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 su cuarta medalla de oro paralímpico en halterofilia, lo que agranda la leyenda de una de las mejores paratletas de la historia.

¡#ORO PARA MÉXICO!🥇🏋🏻‍♀️🙌



La pesista Amalia Pérez 🇲🇽 conquista la medalla áurea en la final de hasta 61 kg, en el #ParaPowerlifting de #Tokyo2020, tras hacer válido su tercer levantamiento, por 131 kilos.



Amalia Pérez afrontaba en Tokio su sexta participación en unos Juegos y, al igual que en las tres anteriores, se lleva una medalla de oro de regreso a casa.

“Esta es mi sexta medalla, y mi cuarto oro, pero como estos Juegos eran los que más deseaba de todos, la pondré en primer lugar”, dijo Aamalia Pérez al término de la final celebrada en el Foro Internacional de Tokio.

La haltera y abanderada de México en estos Juegos Paralímpicos compitió en la categoría de hasta 61 kilos, y levantó 131 kg en su mejor intento, el último, con el que logró llevarse al primer puesto.



Amalia Pérez es una leyenda en el deporte paralímpico



“Tenía en la cabeza que mi último levantamiento debía ser perfecto. Cometí algunos errores técnicos en mis dos otros levantamientos, pero sabía que el final tenía que ser perfecto para los jueces”, explicó la mexicana.

Amalia quedó por delante de la uzbeka Ruza Kuzieva (130 kg) y de la nigeriana Lucy Ejike, con la misma marca y quien ostenta el récord mundial en esta categoría (142 kg) que Pérez se había propuesto romper.

Aunque no logró el récord, sí que añadió más brillo a un deslumbrante palmarés con seis medallas (cuatro oros y dos platas) en los seis Juegos Paralímpicos en los que ha participado.

“Estoy orgullosa de representar este deporte y estoy orgullosa de que el constante trabajo duro haya dado estos resultados”, dijo la leyenda mexicana.

Hoy, con 48 años y un flamante medalla de oro en el cuello, ya piensa en su siguiente reto y en los próximos Juegos.

“Seguiré trabajando y compitiendo hasta que mi cuerpo aguante. Desde mis primeros paralímpicos en Sídney 2000 he estado esperando a que Dios o mi cuerpo me digan cuándo parar, pero eso aún no llegó así que voy a seguir”, finalizó.

Con información de EFE