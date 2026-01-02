Lo que tienes que saber del Clásico Mundial de Beisbol, que se compite este 2026 en cuatro sedes

El Clásico Mundial de Beisbol se celebra este año 2026 durante el mes de febrero, y en cuatro sedes habrá actividad con 20 novenas que representan a las naciones participantes, en donde estará México, que busca armar el mejor equipo nunca antes visto para aspirar a ganar el campeonato.

El Clásico Mundial de Beisbol ha generado muchas expectativas y ahora a tan solo tres meses de su arranque, los equipos comienzan a darle forma a su organización, como el caso de México que acaba de hacer OFICIAL que el cubano nacionalizad mexicano Randy Arozarena, volverá a jugar para México.

Al máximo evento global de beisbol, también estará Shohei Ohtani por Japón y Aaron Judge con Estados Unidos, solo por mencionar a algunos peloteros de renombre que desde el 5 de marzo darán un gran show global.

Los 20 equipos que participarán en el Clásico Mundial de Beisbol y el Grupo al cual pertecen

Counting down the days until the 2026 #WorldBaseballClassic begins!



Here's everything you need to know about the tournament 👇 pic.twitter.com/x1LqhLOIRl — World Baseball Classic (@WBCBaseball) December 19, 2025

Grupo A (JUEGA EN Puerto Rico DEL 6 AL 11 DE MARZO)

Puerto Rico

Cuba

Canadá

Panamá

Colombia

GRUPO B (JUEGA EN Houston del 6 al 11 DE MARZO)

Estados Unidos

México

Italia

Gran Bretaña

Brasil

GRUPO C (JUEGA EN Tokyo del 5 al 10 DE MARZO)

Japón

Australia

Korea

República Checa

China Taipei

GRUPO D (JUEGA EN Miai del 6 al 11 DE MARZO)

Venezuela

República Dominicana

Países Bajos

Israel

Nicaragua

Formato del Clásico Mundial de Beisbol

En cada uno de los cuatro grupos, hay cinco novenas que se enfrentarán todos contra todos, para que al Final de esa Ronda, vencen dos equipos por grupo.

Con ocho equipos se celebrará una etapa de Cuartos de Final, etapa en la cual los juegos se disputan en Houston y en Miami; los cuatro mejores van a Miami para enfrentarse en las Semifinales y la Final del Clásico Mundial de Beisbol sucederá en Miami.

Las fechas del Clásico Mundial de Beisbol

El torneo comienza el 5 de marzo en Tokyo y la etapa de Grupos termina el 11 de marzo. Posteriormente entre el 13 y 14 de marzo se juegan los Cuartos de Final y las Semifinales serán el 15 y 16 de marzo.

La esperada Final tendrá lugar el 17 de marzo del 2026 en Miami.