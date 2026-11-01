Así queda la lista de campeones mundiales mexicanos tras la pelea de Canelo Álvarez vs Mbili

Pelea de gente grande fue la que nos regaló Saúl 'Canelo' Álvarez en Arabia Saudita para recuperar el cetro de los supermedianos del Consejo Mundial del Boxeo (CMB). El peleador mexicano nos regaló un recital a través de TV Azteca Deportes al vencer al francés Christian Mbili vía decisión y con ello, el nacido en Jalisco se une nuevamente a los boxeadores mexicanos que son campeones mundiales en el presente.

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Canelo fue el ganador por decisión unanime luego de que los jueces tuvieran en sus tarjetas 115-112, 116-111 y 117-110 siendo totalmente superior a su rival de origen africano y así, a sus 36 años, Álvarez escribió un nuevo capítulo con letras doradas en su fructífera carrera. Por si fuera poco, la tremenda cartelera que pudiste ver por TV Azteca Deportes y que podrás disfrutar nuevamente este sábado 31 de octubre a las 11:40 pm por Azteca Siete tuvieron a otros dos campeones mexicanos: Jaime Munguía y Rafael 'Divino' Espinoza.

Campeones mundiales mexicanos en el box 2026

Saúl “Canelo” Álvarez — Supermediano (CMB)

Jaime Munguía — Supermediano (AMB)

William “Camarón” Zepeda — Ligero (CMB)

Rafael “Divino” Espinoza — Pluma (OMB)

Christian “Chispa” Medina — Gallo (OMB)

José “Chapulín” Salas — Gallo (FIB)

Sergio “Yoreme” Mendoza — Mosca (CMB y AMB)

Recuerda que podrás disfutrar nuevamente la cartelera completa este sábado 31 de octubre en punto de las 11:40 pm por la señal de Azteca Siete para revivir los mejores momentos de las peleas del Canelo Álvarez, Jaime Munguía, Rafael Espinoza, David Picasso y Ray Rojas.

