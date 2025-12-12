¿Se va Charles Leclerc de Ferrari? Esto es lo que se sabe sobre su futuro en la F1

Charles Leclerc continúa oficialmente ligado a Ferrari, su contrato, renovado a principios de 2024, garantiza su permanencia por varias temporadas más. Aunque la escudería no divulga las fechas específicas, estimaciones dentro del paddock apuntan a que su vínculo se extiende al menos hasta finales de 2026.

Tras la extensión contractual, tanto Leclerc como el jefe de equipo, Fred Vasseur, señalaron que el proyecto deportivo se construye alrededor del piloto monegasco, especialmente con la incorporación de Lewis Hamilton a partir de la temporada 2025.

Pese a ello, al final de la temporada 2025 de la F1 surgieron especulaciones sobre una posible salida. Estas versiones se generaron por una combinación de factores: los resultados irregulares del equipo, la frustración expresada por Leclerc ante la falta de un auto competitivo y la existencia de cláusulas de rendimiento que podrían permitirle evaluar otras opciones si el monoplaza no cumple con las expectativas bajo el nuevo reglamento técnico de 2026.

El portal italiano AutoRacer informó que Leclerc podría comenzar a analizar alternativas tras las primeras carreras del próximo año, el medio también señaló que al menos tres escuderías siguen de cerca su situación, aunque no reveló nombres. Algunas publicaciones especializadas han mencionado a Aston Martin como un posible destino por su proyecto para 2027, y también han surgido versiones que vinculan al piloto con Mercedes o McLaren, sin confirmación oficial.

"Amo a este equipo y quiero devolver a Ferrari a lo más alto, pero necesitamos ganar" mencionó el piloto monegasco.

Frente a estas especulaciones, Leclerc ha reiterado que no existe una salida inmediata y que su intención es luchar por resultados competitivos con Ferrari. Sin embargo, también ha destacado la necesidad de contar con un monoplaza que le permita pelear por campeonatos.

Por ahora, Leclerc se mantiene en Ferrari y será compañero de Lewis Hamilton para 2026. El rendimiento del equipo con el nuevo reglamento será determinante para definir si el piloto continúa en Maranello más allá de la próxima temporada.

