Este es el portero mexicano que fichó por un equipo en el extranjero

México se ha caracterizado por producir porteros de alta calidad. Y recientemente esa posición ha tratado de hacer cosas como emigrar a Europa. Sin embargo, el extranjero tiene otras múltiples posibilidades. Por ello, este portero mexicano se convierte en un refuerzo de un equipo en la liga de Canadá. Este es el sitio donde el hijo de Jorge Campos iniciará su carrera profesional.

RESUMEN: Tigres vs Santos | J5 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

¿Dónde jugará este portero mexicano juvenil?

Hace unas semanas se hizo viral un video donde se vio a Jorge Campos entrenando a su hijo en las playas de Acapulco. Aunque muchos pensaron que era una pretemporada de convivencia familiar, sirvió de preparación para que Antonio encontrara su primera oportunidad en la vida profesional como futbolista.

El muchacho de 19 años probará suerte en la Liga Premier de Canadá. Inter Toronto es el club que le abrió la posibilidad de iniciar su aventura como jugador. Este es un proyecto plagado de trabajadores mexicanos, donde incluso se advierte la presencia de hombres como Raúl Dedos López. Por ello se espera el respaldo de la institución para la joven promesa de la portería mexicana.

Con esto, el legado de una leyenda mexicana continuaría con Antonio, quien desde hace tiempo ha mostrado ciertas capacidades para intentar construir su propia carrera. En ese sentido, Canadá fue el destino elegido para comenzar con su camino del futbol, con una muy probable visión de seguir preparándose en ámbitos como el escolar.

#tiktokdeportes #futbol #mexico ♬ Pelotero A La Bola - 8Uno & Airam Paez @mauesgenial10 🇲🇽🧤 ¿El Nuevo Jorge Campos? 🔥 Kai Antonio Campos Raston, hijo del legendario Jorge Campos, comienza a escribir su propia historia bajo los tres palos. Con solo 19 años, el mexicano-canadiense ya compite en la División 1 de la NCAA con Cal State Fullerton, entrenando como los grandes: playa, arena, reflejos y disciplina total, tal como lo hacía su padre. Dejó el basquetbol para seguir su verdadero destino en la portería. Campos entiende que el apellido abre puertas… pero el trabajo las mantiene abiertas. La leyenda Jorge Campos trabaja con su hijo para ayudarlo a crecer en el fútbol. #JorgeCampos

¿El joven portero mexicano tuvo experiencias previas en México?

No, tomando en cuenta que el Brodi decidió tener su vida familiar-personal fuera de México, Antonio Campos creció, estudió y se formó en los Estados Unidos. Y fue justo allí donde mostró su nivel futbolístico en los equipos de las distintas escuelas por las que pasó. Sin embargo, es momento de intentar en el ámbito profesional, donde se espera mucho de él por el legado que carga en la espalda.

Ante eso, muchos le han deseado buena suerte, pues les gustaría verle en México en el futuro inmediato.