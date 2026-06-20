Quién es Brian Brobbey, el titular sorpresa de Países Bajos que ya le marcó dos goles a Suecia

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa con su actividad oficial en territorio norteamericano mediante un duelo clave entre Países Bajos y Suecia por el Grupo F. El director técnico de la Selección de Países Bajos, Ronald Koeman, sacudió a todos al definir la alineación inicial para enfrentar al representativo de Suecia, con la llamativa titularidad de Brian Brobbey.

Charla técnica de los jugadores de Países Bajos|Reuters

Brian Brobbey marcó un doblete relámpago en el primer tiempo para adelantar al conjunto de la Naranja Mecánica en la tabla del Grupo F. El ariete que milita actualmente en el Sunderland de la Premier League inglesa combina una notable potencia física con una gran velocidad para atacar los espacios libres en el área. Su recorrido formativo incluye un paso destacado por las divisiones inferiores del Ajax de Ámsterdam y una experiencia previa en el Leipzig del fútbol alemán. Cabe mencionar que en su última temporada, Brobbey jugó 31 partidos, marcó 7 goles y repartió una asistencia.

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El estratega de Países Bajos sorprendió a todos al darle la titularidad a Brian y el delantero respondió con goles ya que resolvió la apertura del marcador a los cinco minutos del primer tiempo con un servicio de Cody Gakpo y luego, llegó a la segunda anotación a los diecisiete minutos del compromiso tras capitalizar un centro preciso enviado por el lateral Denzel Dumfries desde la banda derecha. De esta forma, Brobbey comenzó a encaminar lo que sería la posterior victoria del conjunto naranja frente al combinado nacional de Suecia.

Ahora, Países Bajos buscará abrochar su clasificación en la última fecha de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante la débil Túnez el próximo jueves 25/06.