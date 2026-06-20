Se ganaba la vida siendo cajero de supermercado, pero hoy es titular en Países Bajos vs Suecia

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene grandes historias y una de ellas es la de Tijjani Reijnders, una de las figuras del equipo que conduce Ronald Koeman. El paso a paso del mediocampista, quien arrancó como vendedor de un supermercado.

Y es que el recorrido de este deportista comenzó con la atención al cliente en un local de comercio. En este espacio tomó una importante decisión, de la cual no se arrepentiría y con la cual, años más tarde, le daría la oportunidad de representar a su país en un certamen internacional.

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