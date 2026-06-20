Argentina pierde a jugador TITULAR para su segundo partido en el Mundial 2026

El búnker de la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ recibió una mala noticia de cara a lo que viene, luego de lo que fue el gran triunfo ante Argelia en el debut con tres tantos de Lionel Messi. El cuerpo médico del conjunto albiceleste confirmó la baja para el próximo duelo ante Austria, del lateral Gonzalo Montiel, quien sufrió una lesión muscular en en el cuádriceps y quedó totalmente descartado para la segunda fecha del Grupo J.

Gonzalo Montiel, jugador de Argentina

El futbolista surgido en la cantera de River Plate, fue titular en el debut ante Argelia pero jugó solamente 45 minutos ya que en el descanso fue reemplazo por Nahuel Molina. Ahora, sufrió una dolencia muscular durante el desarrollo de los últimos entrenamientos de campo realizados en Kansas y su ausencia obliga de forma directa al entrenador Lionel Scaloni a optar por el actual lateral del Atlético Madrid para el próximo duelo frente a Austria, en el cual el conjunto albiceleste intentará cerrar su clasificación a los 16vos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Argentina ya prepara el duelo frente a Austria por la fecha 2 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Austria el próximo lunes por la fecha 2 del Grupo J en el Estadio de Dallas. Cabe destacar que el equipo austriaco, es el rival a vencer por Argentina ya que también ganó en su debut frente a Jordania y este duelo será clave para ver cual de las dos selecciones comienza a postularse como primera del grupo.

Argentina, en caso de ganar abrocharía su clasificación a la próxima ronda de 16vos de final, mismo escenario para Austria que posteriormente cerrará ante Argelia su participación en fase de grupos, mientras que el combinado albiceleste hará lo propio enfrentando a Jordania.

Las próximas horas serán claves para ver la evolución de la lesión de Gonzalo Montiel, pensando ya en el cierre de la fase de grupos y lo que podría venir para Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.