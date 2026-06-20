Dónde y en qué estadio se juega Alemania vs Costa de Marfil por el Mundial 2026

Alemania y Costa de Marfil se enfrentan hoy sábado 20 de junio a las 14:00 horas tiempo centro de México. La segunda jornada correspondiente a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos brinda un duelo decisivo para conocer al líder del Grupo E.

El equipo alemán viene de conseguir un contundente triunfo por 7 a 1 sobre la Selección de Curazao. Mientras que el equipo africano sorprendió al vencer a Ecuador por 1 a 0. Por lo que el encuentro programado en el Estadio de Toronto en Canadá promete ser uno de los más atractivos de la semana mundialista.

Estadio Toronto |Credito: @bmofieldto / Instagram

La evolución del Estadio Toronto para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El Estadio Toronto o también conocido como el Estadio Nacional de Canadá contó con cambios importantes para su compromiso mundialista. El recinto canadiense tuvo que ampliar las condiciones en infraestructura para ampliar su aforo de 30 mil a 45,736 espectadores.

Otras modificaciones importantes que el estadio tuvo que realizar van desde la renovación del césped hasta la instalación de áreas VIP. Todo ello bajo los estatutos que estableció la FIFA para que el espectador pueda contar con una gran experiencia en cualquiera de los estadios que recibirán la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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El historial de Alemania ante Costa de Marfil

La Selección de Alemania solo se ha enfrentado una vez ante Costa de Marfil. El encuentro se disputó el 18 de noviembre del 2009 en un amistoso internacional en Gelsenkirchen, Alemania. El marcador terminó con un 2 a 2 con un doblete de Emmanuel Eboué por parte de Costa de Marfil y un tanto de Miroslav Klose y Lukas Podolski por Alemania.

Alemania buscará su segundo triunfo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|MEXSPORT

En ese sentido, será el primer encuentro mundialista entre ambas selecciones. Alemania se encuentra dentro de la novena posición en el Ranking de la FIFA. Mientras que Costa de Marfil se ubica en la posición número 30.

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