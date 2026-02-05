Estos son los jugadores que eligieron a México sobre otros países en los años recientes

El futbol mexicano está viviendo una situación bastante particular alrededor de los futbolistas con doble nacionalidad. Aunque el tema más caliente se forja en las oficinas y trabajos de los buscadores que pelean con los Estados Unidos de manera directa, otros tantos futbolistas no nacidos en suelo azteca han decidido por México en los años recientes. Este es el listado de los casos que han traído polémica en el entorno de los naturalizados.

¿Qué futbolistas no nacidos en México han elegido a la Selección Azteca?

Históricamente el tema de los naturalizados ha causado polémica absurda a nivel general en los medios de comunicación y en el hoy siempre especial ámbito digital. Por ello, estos futbolistas han estado en la conversación en estos espacios. Hoy el panorama luce alentador, sobre todo para el futuro… pero en los próximos meses algunos de los nombres podrían ser protagonistas a nivel mundial.

Julián Araujo

Efraín Álvarez

Richard Ledezma

Brian Gutiérrez

Obed Vargas

Emmanuel Ochoa

Santiago Giménez

Germán Berterame

Julián Quiñones

Alex Padilla

En este caso el tema más comentado es el de los mexicoamericanos (6 en el listado), pero también se dio la decisión de Julián Quiñones, que en su mejor momento eligió al tricolor sobre Colombia. Mientras que Santi y Berterame estaban en la encrucijada argentina. Pero incluso existen dos casos españoles, como lo son los del arquero del Bilbao y otro que recién salió del América.

¿Álvaro Fidalgo jugará con México en 2026?

En estos momentos la prensa ha estado investigando y comentando la situación de Álvaro Fidalgo. El canterano del Real Madrid parece que esperó el tiempo necesario para naturalizarse, ser elegible para el tricolor y regresar al máximo nivel de competencia a nivel mundial. Su salida al Real Betis dejó con muchas dudas a los aficionados, sin embargo hay detalles que indican al Maguito como elección real para la Selección Azteca.

Entre una de las más particulares se dio en una entrevista que hizo Carlos Reinoso, quien confesó que habló con Fidalgo y este le dijo que volvería a saludar al Maestro cuando al español le convoquen con el tricolor. Pero ahora se debe esperar que se haga oficial una convocatoria... la cual solamente sería cuestión de tiempo para que llegue.