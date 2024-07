Diego Luna responde si jugará para México y dejará a Estados Unidos

La Selección Mexicana está viviendo varios cambios y hay un jugador que Javier Aguirre, el nuevo DT del cuadro azteca, podría considerar. Diego Luna, estrella de la MLS, podría elegir entre representar a México o Estados Unidos, ya que cuenta con ambas nacionalidades.

Te puede interesar: El impacto de la Selección Mexicana de Javier Aguirre en el futuro del futbol azteca

Analizamos el triunfo de la Liga MX sobre la MLS en el Juego de Estrellas

¿Diego Luna a la Selección Mexicana?

Diego Luna podría considerar su participación en la Selección Mexicana, luego de que quedó descartado por la Selección de Estados Unidos para la justa veraniega, pese a realizar todo el proceso de clasificación.

El jugador del Real Salt Lake es una de las figuras de la MLS, y estuvo presente en el Juego de Estrellas entre la Liga MX y la MLS, en donde habló sobre si considera jugar para México o mantenerse con el equipo estadounidense.

EL jugador emocionó con sus declaraciones, en donde aseguró que no le ha cerrado las puertas a la Selección Mexicana, pero que aún no tiene una decisión final sobre a qué país va a representar.

“Nunca he cerrado la puerta. Para mí, es seguir rindiendo y quién me dará la mejor oportunidad. Sé que hay cambios en la federación Mexicana y en US Soccer, cambios grandes y veremos qué pasa”.

Los números de Diego Luna

El actual jugador de la MLS con el Real Salt Lake ha marcado 5 goles, 12 asistencias y ha superado a estrellas como Lionel Messi o Evander, por lo que podría ser un atractivo prospecto para el cuadro azteca que dirigirá Javier Aguirre de la mano con Rafa Márquez.

Te puede interesar: Corinthians se aferra a quitarle este jugador al América