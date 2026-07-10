Este es el porcentaje que Pumas tiene de la carta de Erik Lira

La información sigue su debida circulación ante las expectativas generadas por el propio nivel del futbolista de La Máquina. Y todo ardió en el medio deportivo cuando se indicó que los Rayados habrían presentado una oferta por Erik Lira. Pero en lo que se define la verdad sobre el futuro inmediato del mediocampista mexicano, Cruz Azul debería compartir un poco de las ganancias obtenidas ante una probable venta.

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¿Cuánto porcentaje de la carta de Erik Lira tienen los Pumas?

Aquí se debe hacer un pequeño recordatorio de la carrera de Erik Lira, quien se formó en las fuerzas básicas de los Pumas. Tuvo un paso también por la Sub-20 del Necaxa, desde donde se le otorgó la confianza para formar parte del primer equipo de los auriazules. Y en 2022 decidió arribar a la institución celeste, espacio donde se consolidó como mediocampista de élite en México y así también llegando a la selección mexicana.

Dicho movimiento aún se recuerda con mucho dolor entre algunos aficionados auriazules que veían a Lira como parte de un proyecto a mediano y largo plazo. Pero la directiva de Pumas incluyó una particularidad en el contrato que hoy beneficiaría bastante a los del Pedregal, pues se quedaron con un porcentaje de los derechos profesionales del nacido en Ciudad de México.

Según los reportes manejados en la prensa, Pumas tiene el 20% de alguna futura venta de Erik Lira. Y hoy que se habla de múltiples destinos para el mundialista por México, los auriazules podrían salir ampliamente beneficiados. Indicando que su cláusula de rescisión se paga, los universitarios recibirían 4 millones de dólares.

¿Qué ha dicho Erik Lira acerca de su futuro inmediato?

Se sabe que desde la previa a la Copa del Mundo, Erik Lira tenía ofertas del futbol europeo, y aunque la cláusula de rescisión es para contextos del futbol local… sus opciones para salir a Europa serían analizadas en su momento. Dado que La Máquina respiró tras su nuevo trofeo, no se vería tan mal permitir que el mexicano salga con rumbo al viejo continente. Sin embargo, estos días son claves, pues el futbolista está de vacaciones y tendría que resolver su situación contractual a la brevedad.