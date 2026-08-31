Erik Lira hizo esto con su novia antes de dejar Cruz Azul para ir al Monaco

Erik Lira sería transferido al AA Monaco, por lo que está cerca de comenzar una nueva etapa en su carrera. Mientras eso sucede, el mediocampista mexicano aprovechó uno de sus últimos días en México para acompañar a su novia en un momento importante de su vida.

Erik Lira y las imágenes con su novia

En medio de las negociaciones por Lira entre Cruz Azul y Monaco, él tuvo un compromiso personal. Erik asistió a la graduación de su novia, Ana Paula García, quien terminó sus estudios de la Licenciatura en Imagología en el Colegio de Imagen Pública. Las imágenes del evento fueron compartidas en redes sociales.

|Instagram @anapaulagarv

García publicó fotografías relacionadas con la ceremonia y mostró el momento en que recibió su diploma. En una de las imágenes aparece Lira junto a ella. El jugador aprovechó así el descanso mientras se define su futuro en Europa.

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Lo que se sabe de la transferencia de Erik Lira al Monaco

El acuerdo entre Cruz Azul y el AS Monaco contempla el traspaso del 80% de los derechos de Erik Lira por 8 millones de euros, además de 3 millones en variables y objetivos. El mediocampista firmaría un contrato por 5 años con el conjunto del Principado.

Sin embargo, todavía existe un trámite pendiente para completar la operación. El AS Monaco necesita liberar una plaza de jugador extracomunitario antes de registrar al mexicano. Una vez solucionada esa situación, Lira deberá viajar a Francia para realizar los exámenes médicos y completar los últimos detalles de su incorporación.

Erik Lira ya no juega en Cruz Azul

La salida de Erik Lira de Cruz Azul también quedó reflejada en las últimas convocatorias. El capitán celeste no fue considerado para la Jornada 5 frente a Atlas y tampoco apareció entre los jugadores disponibles para enfrentar a Necaxa en la sexta fecha del Apertura 2026.

Su último partido con La Máquina fue ante Xolos de Tijuana, el 16 de agosto, cuando Cruz Azul perdió 2-1. Después de ese encuentro, las negociaciones con el AS Mónaco avanzaron y el futbolista dejó de participar con los cementeros.

A sus 26 años, Lira saldría a Europa. El mediocampista llegó a Cruz Azul en 2022 después de formarse y debutar profesionalmente con Pumas UNAM. Ganó títulos y se marchará por la puerta grande.

