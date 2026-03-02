¿Quién es Elio LeFleur, el nuevo Campeón WWE Speed?

Elio LeFleur es el nuevo campeón de WWE Speed. El joven de 27 años recién cumplidos sorprendió al universo de la lucha libre en un combate intenso y lleno de acción. La pelea ya es considerada una de las más espectaculares en la corta historia de este formato.

Resumen y Goles | México vs Islandia | Amistoso internacional | Febrero 2026 | TV Azteca Deportes

En una lucha de triple amenaza en WWE Speed ante el entonces campeón Jasper Troy y el retador Eli Knight, el francés supo aprovechar cada segundo de un combate limitado a 7 minutos para imponerse con inteligencia y precisión. Su victoria no solo marca un punto de inflexión en su carrera, sino que lo posiciona como una de las nuevas figuras a seguir dentro de la firma.

La victoria de Elio LeFleur en el combate intenso de WWE Speed

Desde el inicio, el combate estuvo marcado por un ritmo frenético. Jasper Troy intentó imponer su dominio físico, castigando a sus rivales con potentes movimientos, mientras que LeFleur y Eli Knight recurrieron a su agilidad para equilibrar la balanza.

La alianza momentánea entre ambos retadores permitió debilitar al campeón, generando un intercambio constante de maniobras de alto impacto. El enfrentamiento tuvo de todo: moonsaults, powerbombs desde el esquinero, DDTs contra el borde del ring y una gran variedad de castigos que mantuvieron la tensión hasta el final.

Cuando parecía que Troy resistiría, Elio LeFleur encontró el momento exacto para ejecutar unas tijeras seguidas de un azotón contra la lona. En los últimos segundos, aprovechó la intervención de Eli Knight para cubrir al campeón y quedarse con la cuenta de 3 justo antes del límite de tiempo.

Elio LeFleur: trayectoria y proyección del luchador en la WWE

Elio LeFleur es un luchador francés que ha ido ganando reconocimiento por su estilo dinámico y técnico. Aunque todavía es considerado una joven promesa de 27 años, lleva varios años formándose en la lucha libre profesional, destacando en circuitos independientes europeos antes de llegar a WWE.

Su estilo combina velocidad, creatividad y una notable capacidad para ejecutar maniobras aéreas. Esto lo ha convertido en un competidor ideal para el formato WWE Speed.

Esta reciente consagración representa el logro más importante de su carrera hasta el momento y se ha consolidado como un talento emergente con gran proyección. Su victoria sobre un campeón dominante como Jasper Troy (frente a un rival de alto nivel como Eli Knight) deja claro que LeFleur no solo llegó para competir, sino para convertirse en una figura relevante dentro de la empresa.