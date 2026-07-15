Enzo Fernández: quién es el jugador que devolvió a Argentina a la final del Mundial y cuánto cuesta

Argentina encontró a uno de sus héroes cuando la eliminación parecía cercana. Enzo Fernández marcó el empate ante Inglaterra en los minutos finales de la Semifinal y cambió el rumbo de un partido que terminó con la clasificación de la ‘Albiceleste’ a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El mediocampista apareció en la frontal del área para aprovechar una asistencia de Lionel Messi y sacar un remate potente que dejó sin respuesta al portero Jordan Pickford. Poco después, Lautaro Martínez completó la remontada por 2-1 y aseguró el boleto para enfrentar a España por el título.

Quién es Enzo Fernández, figura de Argentina contra Inglaterra

Enzo Jeremías Fernández nació el 17 de enero de 2001 en San Martín, provincia de Buenos Aires. Tiene 25 años, mide 1.78 metros y actualmente juega como mediocampista en el Chelsea de la Premier League.

Enzo Fernández levantó el trofeo de la Conference League 2025 con el Chelsea|@enzojfernadez

El argentino puede desempeñarse como volante central, interior o mediocampista con libertad para llegar al área. Se caracteriza por su capacidad para distribuir la pelota, romper líneas con pases largos y recuperar la posesión en la zona central.

Ante Inglaterra volvió a mostrar otra faceta que desarrolló durante los últimos años: la llegada desde segunda línea. Su remate desde fuera del área significó el empate de Argentina cerca del minuto 86 y abrió el camino para una remontada que se completó en el tiempo agregado.

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En qué equipos jugó Enzo Fernández

Enzo Fernández realizó su formación en las fuerzas básicas de River Plate y debutó profesionalmente con el conjunto argentino. Sin embargo, consiguió continuidad durante un préstamo en Defensa y Justicia.

Con el equipo de Florencio Varela ganó la Copa Sudamericana 2020 y la Recopa Sudamericana 2021. Posteriormente regresó a River, donde se convirtió en una pieza importante del equipo dirigido por Marcelo Gallardo y conquistó la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones.

|Reuters

Su rendimiento despertó el interés del Benfica, que lo contrató durante 2022. El mediocampista necesitó pocos meses para consolidarse en Portugal y llamar la atención de los principales equipos europeos.

Chelsea terminó pagando cerca de 121 millones de euros por su transferencia en enero de 2023. La operación lo convirtió en el futbolista argentino más caro de la historia y, en ese momento, en el fichaje de mayor valor realizado por un club del futbol inglés.

Cuánto cuesta Enzo Fernández actualmente

El valor de mercado de Enzo Fernández es de 90 millones de euros, cifra equivalente a aproximadamente 1,890 millones de pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio.

La última actualización de Transfermarkt fue realizada el 3 de junio de 2026. Con esa cotización, el mediocampista se encuentra entre los 25 jugadores más valiosos del mundo y continúa siendo uno de los futbolistas argentinos con mayor precio en el mercado internacional.

Su contrato con Chelsea se extiende hasta junio de 2032, por lo que cualquier equipo interesado tendría que negociar una operación elevada con el conjunto de Londres.