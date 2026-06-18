OFICIAL: Mbappé y Konaté serán compañeros en el Real Madrid, el central francés llega por 4 años

En un movimiento estratégico para renovar su línea defensiva, el Real Madrid ha concretado la llegada de Ibrahima Konaté. El central francés se une al conjunto merengue por las próximas cuatro temporadas, tras concluir su etapa en el Liverpool, aterrizando en la capital española como agente libre.

El fichaje cumple con una de las necesidades planteadas por José Mourinho, quien busca mayor robustez y seguridad en la zaga para el ciclo que comienza. Con 27 años y una trayectoria consolidada en la Premier League, Konaté aterriza en Madrid con el respaldo de haber disputado la élite del futbol europeo. Su perfil físico, caracterizado por la potencia en el juego aéreo y gran capacidad para ganar duelos individuales, es precisamente lo que el club buscaba para estabilizar su defensa.

La operación resulta especialmente atractiva desde el punto de vista financiero para la directiva de Florentino Pérez. Aunque el jugador llega sin costo de traspaso, su valor de mercado actual, cercano a los 45 millones de euros, resalta la inteligencia de la gestión madridista al asegurar a uno de los centrales más cotizados del mercado actual.

Actualmente enfocado en sus compromisos con la selección francesa en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Konaté se perfila para ser un pilar fundamental en el proyecto de reconstrucción del equipo. Tras las incorporaciones de jugadores como Bernardo Silva y Marc Cucurella, la llegada de Konaté confirma la intención del Real Madrid por volver a dominar tanto el plano local como el internacional. El Santiago Bernabéu recibe así a un defensor que combina experiencia, juventud y una mentalidad ganadora, diseñado para ser el líder que la escuadra madridista necesitaba para afrontar la temporada 2026-27 con plenas garantías.

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