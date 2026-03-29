Conoce a Landon Yescas, el búlgaro que jugará con México en esta Fecha FIFA

Las labores de la Federación Mexicana de Fútbol que tiene como objetivo juntar al talento más importante que México tiene regado por todo el mundo, está siendo una excelente tarea de scouting que ya hizo conocer a muchos prospectos en diferentes ligas del mundo. En este caso, Landon Yescas es una de las incorporaciones más importantes, que en este caso irá al seleccionado Sub-15.

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¿Quién es Landon Yescas, búlgaro convocado con México Sub-15?

El joven se presume que juega como mediocampista, esto con un rol de orquestador. Parece que tiene buen pie y se indica que podría ser un elemento que construya el juego desde las bases. Su desempeño se desarrolla en el Levski de Sofía, en Bulgaria. En ese sentido, es uno de los tantos mexico-europeos que están surgiendo del trabajo de los buscadores de talento.

Algunos de los expertos en el tema de menores indican que este es uno de los perfiles más interesantes de su categoría. Lamentablemente, dado que los juegos para los que se le convocó serán en Estados Unidos, el tricolor se perdió de otros futbolistas por el tema del visado, sobre todo de los que juegan en Liga MX.

Pese a que México está haciendo sus respectivos trabajos, Landon ya fue convocado anteriormente con Bulgaria, que es el país donde él nació y donde reside. Por ello, este tipo de experiencias buscan ser claves para el convencimiento de perfiles como el suyo, que viven en distintos entornos que en ocasiones son los de mejor formación a nivel mundial.

🚨🇲🇽 OJO: LANDON YESCAS, mediocampista del LEVSKI, es nuevo convocado de BULGARIA U15. 🇧🇬



Tiene 14 años y cuenta con triple nacionalidad: mexicana, norteamericana y búlgara. 🇲🇽🇺🇸🇧🇬



Se forma en el equipo que lidera todo en Bulgaria y es el titular fijo de su categoría. 💎 pic.twitter.com/GQ38dmcbF4 — César Mosquera🎙️ (@cesarmosquera__) February 4, 2026

¿Lando Yescas llegará en breve al seleccionado mayor?

El tema con este tipo de notas, que ya se volvió constante, es que se habla de muchachos que incluso son adolescentes. Por ello “augurar” cosas alrededor de su futuro futbolístico es muy difícil. En primer lugar, deben decidir ser seleccionados mexicanos, cuando muchos de ellos han sido elegidos por los otros países; sin embargo, es muy interesante entender el contexto en el que se desenvuelve el futbol mexicano en asuntos así.

Hoy este tipo de labores (scouting) es clave para pensar en competir en los escenarios más importantes en el mundo futbol. Por ello, la gente en lo general está encantada con gente como Andrés Lillini, que es parte de este proyecto en México.