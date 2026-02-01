¿Quién es mejor? Esta es la comparativa de Haaland y Mbappé en Champions

¿Quién es el mejor delantero del mundo en la actualidad? ¿ Kylian Mbappé o Erling Haaland? Con estilos distintos pero una efectividad similar, ambos jóvenes jugadores representan la élite suprema del fútbol actual. Los futbolistas de 27 y 25 años respectivamente dominan las estadísticas en la UEFA Champions League.

Mientras el francés presume una mayor trayectoria en la competencia, el noruego tiene un promedio de gol casi perfecto: 1 tanto por partido. En esta temporada, los dos buscan la gloria y su rendimiento ha sido sobresaliente.

Mientas Mbappé igualó un récord histórico de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, Haaland continuó sosteniendo su rol protagónico en el Manchester City de Pep Guardiola. Estas son sus cifras impresionantes.

El desempeño de Kylian Mbappé en números

A pesar de que el funcionamiento colectivo del equipo ha tenido altibajos, Mbappé ha logrado destacarse con su velocidad, desequilibrio y goles convertidos. En la actual campaña suma 11 goles en 6 partidos de Champions. De esta manera, ha igualado una marca que Cristiano Ronaldo había establecido hace 10 años.

En su carrera en la competición, el deportista de 27 años registra 93 partidos y 66 goles entre sus etapas en el Mónaco, el PSG y el Real Madrid. Pero aún no ha conseguido levantar el trofeo más prestigioso de Europa. En la presente temporada es el principal atacante del Madrid con 32 goles en 27 partidos.

El desempeño de Erling Haaland en números

Luego de arrasar con su excepcional desempeño en el Borussia Dortmund, el jugador de 25 años llegó al Manchester City para confirmar su potencia física y capacidad goleadora. En la Champions League sus cifras son impresionantes.

"El Androide" tiene en su haber 55 partidos y 55 goles, sumando sus etapas en el Red Bull Salzburgo, Dortmund y Manchester City. A diferencia de Mbappé, el noruego ya logró consagrarse campeón de Europa: ganó la edición 2022/23 en lo que fue la primera Champions en la historia del club.