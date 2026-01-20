Por fin Kylian Mbappé admitió que “pasaron cosas” con Xabi Alonso en el Real Madrid: esto fue lo que dijo

Real Madrid atraviesa momentos complicados luego de la destitución de Xabi Alonso como entrenador . El flamante campeón de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen duró apenas 6 meses en el cargo como director técnico de la Casa Blanca y existió especulación sobre una posible mala relación entre el español y el vestuario merengue, que habría derivado en su salida. Ahora, Kylian Mbappé reveló la verdad.

En conferencia de prensa, previo al duelo frente a Mónaco por UEFA Champions League , el delantero francés habló de varios tópicos y uno de ellos fue la salida de Xabi como entrenador del Real Madrid. Lejos de desviar la respuesta, aseguró que han pasado cosas dentro del club en los últimos meses: “No voy a hacer el tonto, claro que han pasado cosas. Es la vida de un gran club. Hay muchas cosas que se dicen que no son verdad. No está bien, pero lo aceptamos”.

Mbappé afirma que han pasado cosas con Xabi Alonso previo a su salida|Crédito: @realmadrid / X

Mbappé y su relación con Xabi Alonso

Tras conocerse que Alonso dejaría de ser director técnico del cuadro de la capital española, Mbappé reveló que tuvo una charla con el español: “Hablé con él (Xabi Alonso) cuando todo ocurrió. Tengo buena relación con él. Hablamos de la vida y quería apoyarle. Justo o injusto, no es mi responsabilidad. Con el cariño que le tengo, la vida es así. Debo apoyar a mi nuevo entrenador, que es Arbeloa, con el cariño que le tengo a Xabi. Es la vida de un futbolista de alto nivel. Es una decisión del club y hay que respetarla”.

Finalmente, el ‘10’ del Real Madrid defendió a Alonso sin dudarlo: "Decir que Xabi Alonso no ha triunfado en el Madrid no es verdad. Se fue antes de que se decidieran los títulos. Xabi va a ser un grandísimo entrenador. Tengo una relación espectacular con él y le deseo lo mejor. Conoce mucho del futbol moderno; es una decisión del club que hay que respetar. Ahora hay un entrenador al que tenemos que ayudar".

Mbappé afirma haber tenido buena relación con Xabi Alonso|Crédito: @realmadrid / X

Qué será del futuro de Xabi Alonso como entrenador

Según la información que comparte el diario Marca, es muy probable que Alonso descanse durante estos próximos meses hasta que la temporada del futbol europeo llegue a su fin (junio de 2026). Con este panorama, el equipo que pica en punta para quedarse con el entrenador español es el Liverpool. Arne Slot camina sobre una cuerda floja tras una primera mitad de temporada irregular en Anfield y Xabi podría tomar su lugar de cara al curso 2026-27.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que Alonso quiera tomar un nuevo desafío no muy común, como sucedió cuando tomó las riendas del Bayer Leverkusen. Gracias a su amplio currículum como futbolista y su buen papel como entrenador durante sus inicios, es probable que Xabi sea uno de los estrategas más buscados por el mercado europeo en verano.