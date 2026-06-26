Lo que casi nadie sabe de Mateo Chávez: su papá era futbolista y un crack total en Chivas

Mateo Chávez tuvo una noche consagratoria con la Selección Mexicana. El lateral izquierdo fue titular por primera vez en una Copa del Mundo y tuvo un estreno que quedará en su cabeza para siempre: marcó el primer gol del partido contra República Checa para iniciar la goleada por 3-0 en el Estadio Ciudad de México. Sin embargo, pocos saben que el defensor es hijo de un reconocido exfutbolista de Chivas.

Se trata de Paulo César “Tilón” Chávez, exmediocampista mexicano que tuvo una carrera importante en la Liga BBVA MX y que es recordado especialmente por su etapa con Chivas. El exjugador formó parte del equipo campeón del Verano 1997, uno de los títulos más recordados por la afición rojiblanca.

Quién es el papá de Mateo Chávez

El papá de Mateo Chávez es Paulo César Chávez Quirarte, mejor conocido como “Tilón” Chávez. Nació en Guadalajara, Jalisco, y desde muy joven quedó ligado al Club Deportivo Guadalajara. De acuerdo con información del propio club, ingresó a las fuerzas básicas de Chivas cuando tenía 10 años y debutó en Primera División siete años después.

Tilón Chávez, exjugador de Chivas|Crédito: @tilonchavez15 / X

Su mejor etapa como futbolista llegó precisamente con el Rebaño. “Tilón” era mediocampista, tenía buena técnica, llegada al área y personalidad para jugar partidos importantes. Por eso, para muchos aficionados de Chivas, su nombre está relacionado directamente con una de las generaciones más recordadas del club.

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“Tilón” Chávez, campeón con Chivas y figura en 1997

El momento más importante de Paulo César Chávez con Chivas llegó en el Verano 1997. En ese torneo, el Rebaño consiguió el campeonato y “Tilón” tuvo un papel relevante en la Liguilla.

Uno de sus partidos más recordados fue la semifinal ante Monarcas Morelia. Chivas llegó con presión al duelo de vuelta en el Estadio Jalisco y Chávez anotó el gol que terminó siendo decisivo para avanzar a la Final. El propio club recuerda ese encuentro como uno de los momentos más importantes de su carrera.

Tilón Chávez junto a su hijo Mateo|Crédito: Tilón Chávez / FB

Ese campeonato consolidó su lugar dentro de la historia reciente del Guadalajara. Aunque después pasó por otros equipos del futbol mexicano, su identificación más fuerte quedó con Chivas.

El sueño mundialista que Mateo Chávez sí pudo cumplir

La historia familiar tomó más fuerza durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Mateo Chávez llegó a la Selección Mexicana después de formarse en Chivas, emigrar al futbol de Países Bajos y ganarse un lugar en la convocatoria de Javier Aguirre.

El dato especial es que su padre también estuvo cerca de vivir una Copa del Mundo. “Tilón” Chávez fue parte del proceso de la Selección Mexicana rumbo a Francia 1998, pero quedó fuera de la lista definitiva de Manuel Lapuente. Por eso, la presencia de Mateo con México en 2026 tiene un peso familiar distinto: el hijo logró pisar el escenario que su padre no alcanzó como jugador.