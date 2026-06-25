El papá de Mateo Chávez celebró el gol de su hijo como cualquier mexicano, y hay VIDEO

Mateo Chávez debutó en una Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el duelo en el que México derrotó a Chequia 3-0 y en el que arrancó como titular, en lugar de Jesús Gallardo. El canterano de Chivas fue pieza clave, pues fue el autor del primer tanto, gol que celebró con euforia su papá como cualquier mexicano, pese a que es un exjugador profesional. Este es el video que nadie vio de Memo Ochoa despidiéndose de la cancha antes del partido: fue sublime.

César “Tilón” Chávez es un exjugador profesional y papá de Mateo, a quien se le vio en las gradas gritar el gol de su hijo como cualquier aficionado. La euforia fue de más que hasta se quitó la playera, sin duda una de las imágenes que quedarán para la historia en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. Así fue el video de la narración de Christian Martinoli al pase largo de Memo Ochoa y las lágrimas de Javier Aguirre.

El “Tilón” se quitó hasta la playera en la celebración del gol de su hijo.|Captura de pantalla

La deuda pendiente de Mateo Chávez con su papá

“Tilón” fue un mediocampista que surgió de las Chivas, club en el que debutó profesionalmente y en el que tuvo la dicha de retirarse en 2013. Fue un jugador cumplidor, por lo que estuvo en varios equipos de la Liga BBVA MX, como lo fueron



Rayados

Toluca

Morelia

Veracruz

León

Necaxa

Dorados de Sinaloa

Irapuato

Chivas.

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Chávez tuvo una carrera en ascenso desde sus primeros años e incluso fue convocado por Manuel Lapuente para el proceso de Francia 1998. Incluso, formó parte del plantel que inició una gira por Europa antes del arranque de la justa veraniega.

Sin embargo, “Manolo” no lo incluyó en la lista final del mundial, por lo que él y David Oteo tuvieron que regresar a México 2 días antes de que arrancara la justa de Francia 1998. Este fue un golpe duro para César que incluso hasta en este 2026 aún le duele.

El futbol suele ser cruel, pero al final esta historia va por un final feliz, ya que Mateo cumplió el sueño que su padre no alcanzó, que fue el de ir a un mundial. Pero no solo se conformó con ello, sino que lo hizo de titular y marcó un gol, lo que causó la euforia de su padre en las gradas del Estadio Ciudad de México.