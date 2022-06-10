¿Quién es Pato O’Ward, el piloto mexicano sensación de la IndyCar?

Patricio O’Ward ha sido campeón del Campeonato Weather Tech Sports Car y del Indy Lights. Además, fue el primer mexicano en conseguir un podio en las 500 Millas de Indianápolis. Este fue un hito histórico en la carrera del automovilismo mexicano, y Pato, además, acaba de renovar contrato con la escudería McLaren hasta 2025.

¿Quién es Pato O’Ward?

O’Ward es un piloto de 23 años que nació en Monterrey, Nuevo León. Comenzó su carrera deportiva en el karting en 2005 con tan solo seis años de edad; compitió en esa categoría hasta el 2012 y ganó varios campeonatos de México y Estados Unidos.

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Lo inicios de Pato O’Ward

Dio el salto a las fórmulas promocionales un año después y comitió en la Fórmula Latam 2000, la Fórmula Renault 1.6 y la Fórmula 2000 Pacífico, en la que ganó cuatro de cinco carreras y fue el quinto lugar del campeonato.

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En 2015, el mexicano regresó a Estados Unidos para participar en la Pro Mazda con el equipo Pelfrey. Finalizó sexto en la tabla general con tres podios a su nombre. Al año siguiente, O’Ward participó en la Fórmula 4 NACAM, en la que logró seis victorias y fue el tercer mejor piloto.

Aug 13, 2020; Indianapolis, IN, USA; Arrow McLaren SP driver Pato O’Ward (5) talks with a team member during the second day of practice for the 104th Indianapolis 500 at Indianapolis Motor Speedway on Thursday, Aug. 13, 2020. Mandatory Credit: Mykal McEldowney/IndyStar-USA TODAY NETWORK|Mykal McEldowney/USA TODAY Sports

Pato O’Ward, el piloto más joven en ganar IMSA e Indy Lights

En 2017, O’Ward disputó el Campeonato IMSA SportsCar en la clase Prototipos Challenge con el equipo Performance Tech; él y su compañero, James French, ganaron el título con siete victorias en ocho carreras, incluyendo las 24 Horas de Daytona y las 12 Horas de Sebring.

Con esto, el mexicano se convirtió en el piloto más joven en ganar ambas carreras con tan solo 17 años de edad. También, hizo su debut en Indy Lights al disputar las fechas dobles de San Petersburgo y Barber para Pelfrey.

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En enero de 2022, consiguió la primera plaza de las 24 Horas de Daytona, en las que Colton Herta y O’Ward mantuvieron el ritmo del equipo durante la noche; Pato fue el penúltimo piloto y Herta cerró con un rebase que les dio el podio.

O’Ward compitió en la Indy Lights a tiempo completo en 2018 para Andretti con nueve victorias y tres segundos lugares, obtuvo el título de la categoría ante Colton Herta; y dos semanas después de esto, disputó su primera carrera en IndyCar en Sonoma.

O’Ward en IndyCar

Desde 2018 ha sido parte de la categoría IndyCar, en la que fue parte de la escudería Harding Racing, Carlin y desde 2020 a la actualidad, Arrow McLaren.

En 2021 tuvo su mejor temporada con el equipo, en la que consiguió tres poles position y concluyó la temporada en el tercer puesto con 487 puntos. En la actual campaña, consiguió el primer lugar en el Gran Premio de Alabama y el segundo en las 500 Millas de Indianápolis; al momento tiene la tercera posición con 243 unidades y diez carreras de IndyCar por delante.

