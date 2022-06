“Checo” vuela en Azerbaiyán, en las prácticas libres

“Checo” Pérez ha tenido un extraordinario viernes en el asfalto del circuito callejero de Bakú, el tapatío fue el más rápido de la primera sesión de prácticas libres del Gran Premio de Azerbaiyán, pista en la que casi siempre obtiene extraordinarios resultados.

El mexicano fijó su tiempo de vuelta en 1.45.476, apenas 127 milésimas de segundo más rápido que Charles Leclerc que terminó con un crono de 1.45.603 y poco más de tres décimas de segundo por delante de su compañero de equipo y líder del mundial Max Verstappen.

Sergio Pérez asombra en la Fórmula 1

En la segunda jornada de entrenamientos “Checo” cayó al segundo lugar, su vuelta más veloz fue de 1.43.472 con los neumáticos blandos, mientras que el líder de esa segunda hora de ensayos, el piloto de Ferrari Charles Leclerc paro el reloj en 1.43.224, s48 milésimas de segundo más rápido que el mexicano.

Checo ha superado a Verstappen en ambas prácticas

La buena noticia es que todo el viernes el desempeño de Sergio Pérez ha sido mejor que el de su compañero de equipo Max Vertsappen.

“Ha sido un buen arranque del día. La segunda práctica no fue tan bien como nos hubiera gustado. Creo que probablemente tomamos algunas direcciones equivocadas porque estábamos explorando y no nos funcionó, no fuimos capaces de solucionar nuestros problemas. Ha sido un día sólido. Tenemos trabajo que hacer, Ferrari parecía fuerte, especialmente en el segundo sector, en las curvas. Tenemos que encontrar algo ahí para estar en la lucha mañana” dijo Pérez.

Con la ilusión de un viernes muy prometedor, “Checo” buscará hacer historia para su palmarés ya que nunca en la misma temporada ha ganado dos carreras y ahora tienen la oportunidad de hacerlo espalda con espalda en un circuito en el que solo una vez no ha sumado puntos y que además puede presumir un tercer lugar en 2016, en 2018 repitió el tercer sitio y el año pasado ganó su primera carrera como piloto de Red Bull Racing