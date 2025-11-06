Uno por uno: todos los equipos de las seleccionadas mexicanas que van por el tercer lugar del Mundial Sub-17

La Selección Mexicana Femenil ha tenido un gran papel en el Mundial Sub-17, pues buscará consagrarse como la tercera mejor del torneo, luego de perder la oportunidad de pelear por el título tras caer por la mínima ante Países Bajos . Las futbolistas mostraron un buen nivel y que están aptas para competirle al tú por tú contra cualquier país, pues algunas de ellas juegan en equipos extranjeros.

Las futbolistas de la Liga BBVA MX Femenil

La Selección Nacional convocó a 21 futbolistas para encarar el Mundial Sub-17 en Marruecos, de las cuales 15 forman parte de clubes de la Liga BBVA MX Femenil, que ya tiene campeón para el Torneo Apertura 2025 tras la confirmación de la Liguilla, según la IA .

Archivo TV Azteca La Selección Mexicana se conformó por 21 futbolistas: 15 de la Liga BBVA MX y 6 que juegan en el extranjero

Porteras



Valentina Murrieta - América

Bárbara del Real - América

Dayana Covarrubias – Atlas

Defensas



Alexa Martínez – Pachuca

Vanessa Paredes – América

Berenice Ibarra – Pachuca

Mia Villalpando – Tigres

Emily Delgado – Atlas

Fernanda Monroy – Toluca

Mediocampistas



Zoe Sánchez – Rayadas

Valeria Alvarado – Chivas

Delanteras



Joselyn Solís – Puebla

Valeria Vázquez – Pachuca

Chloe del Real – Juárez

TE PUEDE INTERESAR:



Las futbolistas mundialistas que juegan en el extranjero

La Selección Nacional Sub-17 cuenta con una gran camada, pues 6 de las participantes que disputan la Copa del Mundo de la categoría juegan en el extranjero, específicamente en Estados Unidos, un país en el que la liga femenil va en ascenso.

Defensas



Leila Ávila – San Diego Surf

Mediocampistas



Stella Barajas – Legends de California

Samantha Ruíz – Legends de California

Citlalli Reyes - San Diego Surf

Delanteras



Anaiya Miyazato – Excel Soccer de Phoenix

Ava Stack – Georgia Soccer

Nuestro camino hacia la final termina aquí, pero la historia sigue. 🇲🇽✨

Continúan dejando el nombre de México en alto con su esfuerzo y pasión. 💚🔥⚽️



Orgullo total de nuestra #Sub17. 💫 pic.twitter.com/zkrqPMbSJU — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 5, 2025

Selección Mexicana va por el tercer lugar del Mundial Sub-17

El combinado azteca cayó en semifinales ante Países Bajos, por lo que buscará llevarse el tercer lugar. Las futbolistas van por la medalla de bronce contra Brasil el sábado 8 de noviembre en punto de as 9:30 de la mañana (hora centro de México).