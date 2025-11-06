Uno por uno: todos los equipos de las seleccionadas mexicanas que van por el tercer lugar del Mundial Sub-17
El representativo femenil ha hecho un buen papel en la Copa del Mundo de la especialidad, en la que buscarán consagrarse como la tercera mejor selección
La Selección Mexicana Femenil ha tenido un gran papel en el Mundial Sub-17, pues buscará consagrarse como la tercera mejor del torneo, luego de perder la oportunidad de pelear por el título tras caer por la mínima ante Países Bajos . Las futbolistas mostraron un buen nivel y que están aptas para competirle al tú por tú contra cualquier país, pues algunas de ellas juegan en equipos extranjeros.
Las futbolistas de la Liga BBVA MX Femenil
La Selección Nacional convocó a 21 futbolistas para encarar el Mundial Sub-17 en Marruecos, de las cuales 15 forman parte de clubes de la Liga BBVA MX Femenil, que ya tiene campeón para el Torneo Apertura 2025 tras la confirmación de la Liguilla, según la IA .
Porteras
- Valentina Murrieta - América
- Bárbara del Real - América
- Dayana Covarrubias – Atlas
Defensas
- Alexa Martínez – Pachuca
- Vanessa Paredes – América
- Berenice Ibarra – Pachuca
- Mia Villalpando – Tigres
- Emily Delgado – Atlas
- Fernanda Monroy – Toluca
Mediocampistas
- Zoe Sánchez – Rayadas
- Valeria Alvarado – Chivas
Delanteras
- Joselyn Solís – Puebla
- Valeria Vázquez – Pachuca
- Chloe del Real – Juárez
Las futbolistas mundialistas que juegan en el extranjero
La Selección Nacional Sub-17 cuenta con una gran camada, pues 6 de las participantes que disputan la Copa del Mundo de la categoría juegan en el extranjero, específicamente en Estados Unidos, un país en el que la liga femenil va en ascenso.
Defensas
- Leila Ávila – San Diego Surf
Mediocampistas
- Stella Barajas – Legends de California
- Samantha Ruíz – Legends de California
- Citlalli Reyes - San Diego Surf
Delanteras
- Anaiya Miyazato – Excel Soccer de Phoenix
- Ava Stack – Georgia Soccer
Selección Mexicana va por el tercer lugar del Mundial Sub-17
El combinado azteca cayó en semifinales ante Países Bajos, por lo que buscará llevarse el tercer lugar. Las futbolistas van por la medalla de bronce contra Brasil el sábado 8 de noviembre en punto de as 9:30 de la mañana (hora centro de México).