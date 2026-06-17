Quién es Yoane Wissa, el hombre que enfrentó a los 11 de Portugal y aún así anotó

Yoane Wissa tomó por sorpresa a la defensa de Portugal y estampó el 1-1 parcial en el debut de RD Congo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Cuando ya finalizaba el primer tiempo, el delantero congoleño recibió un envío aéreo desde el sector derecho del terreno de juego y, para sorpresa de muchos, se encontraba sin marcación dentro del área del cuadro lusitano.

En este contexto, Wissa saltó y con un certero remate de cabeza estampó el 1-1 en el tiempo añadido durante la primera mitad. Así fue como RD Congo, en su segunda participación en la historia de las Copas del Mundo, se fue al descanso sin ser superado por la Portugal de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, muchos se preguntan quién es Yoane Wissa, goleador en el Estadio Houston.

¿Quién es Yoane Wissa, el goleador de RD Congo vs Portugal?

Yoane Wissa es un delantero de la República Democrática del Congo y actual jugador del Newcastle United de la Premier League. Nació el 3 de septiembre de 1996 en Villeneuve-Saint-Georges, Francia, pero representa internacionalmente a Congo. Puede jugar como centrodelantero o atacante por los costados, aunque su mejor versión en Inglaterra llegó atacando el área.

Wissa hizo buena parte de su carrera en Francia. Pasó por Châteauroux, Angers, Laval, Ajaccio y Lorient, antes de dar el salto a Inglaterra con el Brentford en 2021. En el club londinense se consolidó como un delantero de Premier League: Brentford informó que marcó 49 goles en 149 partidos antes de ser transferido.

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Su mejor temporada llegó en la 2024-25, cuando terminó con 19 goles en la Premier League y se convirtió en el máximo goleador histórico de Brentford en la máxima categoría inglesa, superando la marca previa de Ivan Toney.

En septiembre de 2025, Newcastle United hizo oficial su fichaje procedente del Brentford. El club lo presentó como delantero nacido en Francia e internacional con RD Congo, en una operación cerrada sobre el cierre del mercado. Según reportes británicos, la transferencia rondó los 55 millones de libras.

Por qué juega para Congo si nació en Francia

Aunque nació en territorio francés, Wissa eligió representar a la República Democrática del Congo por sus raíces familiares. Con la selección congoleña ya había tenido peso en competencias importantes, incluida la Copa Africana de Naciones y las Eliminatorias mundialistas.

Durante la previa ante Portugal, Wissa habló del valor emocional de jugar el Mundial con Congo, selección que volvió a la Copa del Mundo por primera vez desde 1974, cuando compitió como Zaire.