Estos son TODOS los récords que Cristiano Ronaldo buscará romper este Mundial 2026

El camino de Cristiano Ronaldo en la justa mundialista ha comenzado arrancando en el once titular ante la Selección de la República Democrática del Congo. El delantero de la Selección de Portugal buscará hacer historia en su sexta Copa Mundial de la FIFA™ a sus 41 años de edad para romper varios récords.

La primera consistirá en ser el máximo goleador en la historia del certamen. Otro récord importante podría ser el de campeón más veterano de una justa mundialista. Por otro lado, una marca que ya posee pero podría mejorar es la de marcar en más ediciones dentro de la cita mundialista.

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Otros récords que Cristiano Ronaldo buscará romper en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Cristiano Ronaldo buscará competir para un récord histórico y de gran dificultad: ser el máximo goleador de la justa mundialista. El artillero portugués cuenta con ocho goles y ocupa la posición número 26 del ranking. Siendo Lionel Messi el que ocupa actualmente la primera posición con 16 goles tras su hat-trick ante Argelia.

Otro récord que estaría al alcance de CR7 constaría de ser el jugador con más hat-tricks en la historia del evento mundialista. El jugador necesitará de uno más para poder empatar el récord que Sandor Kocsis, Just Fontaine, Gerd Müller y Gabriel Batistuta con dos hat-tricks cada uno.

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El paso de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo cuenta con un paso histórico con la Selección de Portugal. Su paso con el equipo nacional registra Cristiano 143 goles en 228 partidos. Desplazándose en 76 goles en Eliminatorias, 14 en Eurocopa, 9 en UEFA Nations League, 8 en la Copa Mundial de la FIFA™, 17 en Amistosos y 2 en Copa Confederaciones.

|EFE

Su debut se dio el 20 de agosto de 2003 bajo el mando de Luiz Felipe Scolari con apenas 18 años. El encuentro fue en un amistoso contra la Selección de Kazajistán. Su ingreso se dio relevando a un histórico del cuadro portugués como lo fue Luis Figo. Mientras que el primer gol fue en la Eurocopa ante la Selección de Grecia en 2004.

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