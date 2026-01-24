Quién fue el peor fichaje de Chivas: Chicharito Hernández u Oribe Peralta, según las estadísticas

Javier “Chicharito” Hernández y Oribe Peralta tienen algo en común y ello es que tuvieron un bajo rendimiento en su segunda etapa con Chivas. Los delanteros no tuvieron los números esperados, por lo que son recordados por la afición rojiblanca no gratamente. No obstante, uno de ellos fue el que más decepcionó, según las estadísticas. Conoce el nuevo equipo del “cepillo” que nadie se imaginaba .

Peralta resultó el peor fichaje de Chivas, pues de acuerdo con la plataforma BeSoccer, solo marcó un par de goles en los poco más de 2 años que estuvo en el Rebaño Sagrado. Mientras que “Chicharito” anotó en 4 ocasiones en 2 años en su regreso al club, hecho que consideró como un retroceso en su carrera .

El medallista olímpico ha sido el peor refuerzo al solo marcar 2 goles en poco más de 2 años en el club

Oribe Peralta y sus estadísticas con Chivas

El medallista olímpico tiene historia con Chivas, pues antes de ser el delantero letal de la Selección Mexicana estuvo a prueba con el conjunto rojiblanco, pero no fue elegido. Dos años después, reforzó al equipo para la Copa Libertadores de 2005, pero no pudo marcar.

Peralta buscó revancha y en verano de 2019 fichó con el Guadalajara, una contratación polémica, ya que pasó directamente del América, el odiado rival del club. Sin embargo, su rendimiento no fue lo esperado al solo marcar 2 goles en los 5 torneos que disputó.

Chicharito Hernández y sus estadísticas con Chivas

Javier es “El Hijo Pródigo” del Rebaño, pues es canterano del club y en su primera etapa la rompió al consagrarse campeón de goleo, mundialista en Sudáfrica 2010 y fichado por el Manchester United. En Europa, Hernández jugó en equipos Top como Bayer Leverkusen, Sevilla y Real Madrid.

Por lo anterior, su contratación a principios de 2024 generó muchas expectativas por los aficionados rojiblancos, pero el resultado no fue el esperado, al solo marcar 4 anotaciones, lo que causó que la directiva no le renovara contrato.