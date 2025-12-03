Ellos fueron los 10 peores jugadores del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, según estadísticas de expertos
Estos futbolistas no lograron mostrar su mejor desempeño en el torneo; ¿de quiénes se trata?
Si bien el Apertura 2025 aún no terminó y la atención de los aficionados de la Liga BBVA MX está puesta en las semifinales de la Liguilla , ya es posible hacer un balance de algunas actuaciones colectivas e individuales. Por eso, una estadística compartida recientemente llama la atención, al tratarse de los jugadores que peor desempeño mostraron en el torneo.
El grupo Statiskicks, conformado por profesionales dedicados al análisis estadístico, compartió recientemente un peculiar estudio que muestra a los jugadores de un nivel más bajo en el Apertura. Para ello, el sitio tomó en cuenta a todos los futbolistas con al menos 600 minutos jugados.
Mientras que la mayoría de estadísticas se centran en lo positivo, como datos de goleo o los jugadores más valiosos , esta se enfoca en el rating más bajo. Statiskicks explica que se trata de un "algoritmo automático que se actualiza para cada jugador en cada partido, analizando todas las acciones con balón".
El top 10 está conformado de la siguiente manera:
- Esteban Lozano (Puebla) - 5.22 de rating
- André Pierre-Gignac (Tigres) - 5.48
- Bruno Barticciotto (Santos Laguna) - 5.62
- Anderson Duarte (Mazatlán) - 5.66
- Franco Rossano (Necaxa) - 5.70
- Jorge Sánchez (Cruz Azul) - 5.71
- Adonis Preciado (Tijuana) - 5.74
- Alexis Gutiérrez (América) - 5.74
- Guillermo Martínez (Pumas UNAM) - 5.77
- Omar Mendoza (Querétaro) - 5.79
Curiosamente, Jorge Sánchez y André Pierre-Gignac pueden proclamarse campeones del Apertura 2025, pese a estar en este ranking negativo.
Días y horarios de las semifinales del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
La Liga BBVA MX ya dio a conocer las fechas y horarios de las semifinales del Apertura 2025 que tendrán a Toluca, Rayados de Monterrey, Tigres y Cruz Azul como los grandes protagonistas.
- Ida Cruz Azul vs Tigres: miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas
- Ida Rayados vs Toluca: miércoles 3 de diciembre a las 21:10 horas
- Vuelta Toluca vs Rayados: sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas
- Vuelta Tigres vs Cruz Azul: sábado 6 de diciembre a las 21:10 horas
