Quién es Jorge, el papá de Messi, y qué se sabe de su salud: todos los detalles

Lionel Messi fue la gran figura de Argentina ante Argelia pero en las últimas horas la noticia más importante pasó por otro lado. Leo contó que está viviendo un momento muy complejo fuera de lo futbolístico y que el grupo lo ayudó. Ahora se supo que se trata de un aspecto de la salud de su padre, Jorge.

¿Quién es Jorge Messi, el papá de Leo?

Jorge Horacio Messi (68 años, nacido el 1 de enero de 1958 en Rosario, Argentina) es el padre, representante y el pilar fundamental en la vida y carrera de Lionel Messi. En diferentes entrevistas Leo contó que su papá comenzó trabajando como empleado en una fábrica metalúrgica, hasta que un día apostó todo por el talento de su hijo.

El padre de Leo fue quien tomó la trascendental decisión a principios de los años 2000 de trasladar a la familia a España para que el FC Barcelona asumiera el costoso tratamiento por los problemas de crecimiento que tenía el crack del Inter Miami.

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Además de su vínculo familiar, Jorge ha sido el administrador y el negociador clave de los contratos más importantes de la carrera del astro argentino, incluyendo su etapa dorada en el Barcelona, su paso por el PSG y su llegada al Inter Miami. Hoy Jorge Messi ocupa los reflectores del mundo por su estado de salud.

Lionel Messi, Selección Argentina, lloró en el primer partido del Mundial 2026 y se especuló al respecto; hoy sacó un comunicado

El comunicado de la familia Messi tras los rumores de que había pasado “lo peor” con Jorge Messi

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.

@romina.lescano.coach Tristeza es una de las emociones que podemos llegar sentir, ante días difíciles y complicados Y Messi nos muestra una de las tantas maneras, de lo que podemos hacer cuando la sentimos y vivimos momentos difíciles 1️⃣Expresar o hablar lo que podamos y como podamos sin tanto detalle 2️⃣Pedir, buscar y permitirse el apoyo y consuelo de otras personas 3️⃣Llorar ❤️Te abrazamos @leomessi Y a toda aquella persona que esté pasando una situación difícil Escribile tu amor y apoyo a Messi o aquella persona que esté viviendo algo difícil 👇🏻👇🏻 Abrazo. Romi ♬ sonido original - RominaLescano

En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable.

Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes.

Gracias por la comprensión”, reza el comunicado.

