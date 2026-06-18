Sudáfrica rescata el empate ante Chequia en el último suspiro y el Grupo A se prende fuego

En un auténtico choque de supervivencia en el Atlanta Stadium, las selecciones de Chequia y Sudáfrica firmaron un dramático empate 1-1 en la segunda jornada del Grupo A del Copa Mundial de la FIFA 2026™, un resultado que mantiene a ambas escuadras con vida, pero comprometidas de cara a la última fecha.

El conjunto europeo saltó a la cancha con una agresividad letal. Apenas al minuto 6, el mediocampista Michal Sadílek aprovechó una desatención defensiva, se hizo espacio de forma brillante dentro del área y culminó una asistencia de Alexandr Sojka para mandar el balón guardado junto al palo derecho, decretando el 1-0 que hacía soñar a los checos.

A partir de ahí, Chequia replegó líneas e intentó congelar el juego, apostando a su orden táctico frente a unos Bafana Bafana mermados por las ausencias, pero inquebrantables en el orgullo. El premio a la insistencia africana llegó en el cierre del encuentro. Al minuto 83, tras una falta dentro del área, el referí dictaminó la pena máxima. Con una frialdad absoluta, Teboho Mokoena tomó el esférico, engañó por completo al guardameta y convirtió el penalti con gran facilidad al lado izquierdo para sellar el 1-1 definitivo.

Con este marcador, ambos combinados suman su primer punto en el certamen. Chequia se jugará la clasificación frente al coanfitrión México, mientras que Sudáfrica buscará la hazaña en la jornada final ante Corea del Sur.

|REUTERS

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Previo del partido

El partido de Chequia vs Sudáfrica tiene un impacto directo en México durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA™ dado que estos países comparten con el conjunto azteca el Grupo A del Mundial 2026™. Tras sufrir dolorosos tropiezos en sus respectivos debuts, las selecciones de Chequia y Sudáfrica se enfrentan en un duelo de matar o morir, donde el perdedor podría ir empacando las maletas antes de tiempo.

Chequia llega con la urgencia de sacudirse el golpe de la primera jornada. A pesar de adelantarse al minuto 59 ante Corea del Sur, el cuadro europeo se vino abajo y terminó perdiendo 2-1. La escuadra checa confía en su poderío para reaccionar, respaldada por una racha de seis victorias consecutivas previas al torneo. Para lograrlo, apelará a su arma secreta: el juego aéreo. Siete de sus últimos 14 goles mundiales han sido de cabeza, incluido su único tanto en esta edición, una herramienta clave antes de cerrar el grupo contra el gigante local, México.

Por su parte, el panorama de Sudáfrica luce sumamente sombrío. Su estreno ante el conjunto azteca no pudo ser peor: cayeron 0-2 en un partido donde casi no generaron peligro y, para colmo, sufrieron dos expulsiones que los dejan severamente mermados. Con este resultado, los Bafana Bafana arrastran una racha de seis partidos oficiales sin ganar.

La última vez que Sudáfrica venció a un rival europeo en el evento mundialista fue aquel histórico 2-1 sobre Francia en 2010. Hoy, la misión africana es emular esa hazaña para evitar un récord histórico negativo: perder dos partidos consecutivos por primera vez en su historia mundialista. La moneda está en el aire.

Pronóstico del Chequia vs Sudáfrica hoy jueves 18 de junio 2026

Los modelos de simulación estadística e inteligencia artificial apuntan a un triunfo controlado de Chequia por 1-0 o 2-0.

Horario y dónde seguir en vivo el Chequia vs Sudáfrica

El partido se jugará a las 12:00 (hora de Estados Unidos) en el Atlanta Stadium, en Georgia. En México, por la diferencia horaria, esto será en los siguientes horarios:



Zona Centro (10:00 AM): Incluye a la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y el resto de los estados bajo el horario central.

Zona Pacífico (09:00 AM): Aplica para los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Nayarit.

Zona Noroeste (08:00 AM): Exclusivo para el estado de Baja California.

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