Lionel Messi aclaró los rumores sobre la salud de su padre Jorge y fue contundente: “Profundo malestar”

La familia de Lionel Messi rompió el silencio este jueves 18 de junio para aclarar los rumores que circularon en las últimas horas sobre la salud de Jorge Messi. A través de un comunicado oficial, los allegados del capitán de la Selección Argentina confirmaron que atraviesa una situación médica, aunque aseguraron que se encuentra bajo seguimiento profesional y evolucionando favorablemente.

El mensaje fue difundido mientras Lionel Messi permanece concentrado en Estados Unidos disputando la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con Argentina. En el texto, la familia expresó su molestia por las especulaciones surgidas en torno al estado de salud del padre del futbolista.

🚨 Comunicado oficial familia Messi pic.twitter.com/ngdiiNut68 — Maximiliano Grillo 💚💜 (@maxigrillo) June 18, 2026

El comunicado de la familia Messi sobre Jorge Messi

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, señala el documento difundido este jueves.

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Además, el entorno de Messi manifestó su “profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos” con la que algunas personas abordaron una situación que consideran estrictamente privada.

La familia también aclaró que únicamente los familiares más cercanos cuentan con información real y precisa sobre el estado de Jorge Messi, por lo que pidieron no dar credibilidad a versiones provenientes de fuentes ajenas.

La familia Messi pide responsabilidad y respeto a la privacidad

En el comunicado, los familiares del futbolista insistieron en que cualquier información que no sea emitida por los canales oficiales de la familia no debe considerarse válida ni veraz. “En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, señalaron.

Finalmente, agradecieron las muestras de apoyo recibidas y solicitaron preservar la privacidad de Jorge Messi y de toda la familia durante este proceso, asegurando que cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente.

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