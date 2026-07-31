Quién tiene el jugador más valioso entre la Liga BBVA MX y la MLS: hay mucha diferencia

El Juego de las Estrellas 2026 tuvo a la Major League Soccer (MLS) como la liga vencedora. La Liga BBVA MX no pudo hacerle frente a las figuras del futbol estadounidense y cayó por 4-3 en dicho partido. A pesar de la derrota, el balompié nacional cuenta con el futbolista mejor valorado entre ambas ligas, situación que tomó por sorpresa a varios aficionados.

De acuerdo a la información que comparte Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, Gilberto Mora se sitúa como el jugador con precio más elevado entre ambas ligas. Su valor asciende hasta los 25 millones de euros, superando con diferencia al jugador más caro de la MLS.

Mora se ubica en la décima posición de los jugadores de 18 años con mejor precio en el mercado al valer 40 millones.|Gilberto Mora

¿Cuánto cuesta el jugador más valioso de la MLS?

El primer puesto es compartido por dos futbolistas. Se tratan del estadounidense Josh Sargent y el brasileño Evander. Cada uno está valorado en 16 millones de euros, que si bien es un monto considerablemente elevado, están lejos de los números reflejados por Gilberto Mora, considerado uno de los talentos más interesantes del futbol mexicano.

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Un dato curioso es que la estrella argentina, Lionel Messi, no es el jugador más valorado de la MLS. La misma fuente señala que el ‘10’ de la ‘Albiceleste’ cuenta con un valor de mercado de 15 millones de euros. Este mismo monto lo comparte con el surcoreano Heung-min Son y el danés Anders Dreyer.

Lionel Messi|Crédito: @leomessi / IG

Gilberto Mora no participó del Juego de las Estrellas

Gilberto Mora fue una de las principales ausencias de la Liga BBVA MX en el Juego de las Estrellas 2026. Aunque apareció en la convocatoria inicial, Xolos de Tijuana decidió no cederlo para el partido ante la MLS.

El club fronterizo optó por dosificar las cargas del mediocampista después de su participación con México en el Mundial 2026. También tuvo en cuenta la pubalgia que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas durante el Clausura 2026. No se confirmó una nueva lesión, por lo que la medida habría sido preventiva y enfocada en evitar una recaída.

Los 5 jugadores más valiosos de la Liga BBVA MX

Gilberto Mora (Xolos): 25 millones de euros. Armando González (Chivas): 15 millones de euros. Erik Lira (Cruz Azul): 14 millones de euros. Roberto Alvarado (Chivas): 10 millones de euros. Hugo Cuypers (Monterrey): 10 millones de euros.

Los 5 jugadores más valiosos de la MLS