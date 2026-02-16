Estos son los futbolistas mexicanos que fueron a un Mundial sin jugar en la Liga BBVA MX

Pese a que no es regla, resulta bastante extraño leer que algunos jugadores han jugado en el escenario más importante del plano internacional sin jugar en la liga nacional. Esto resulta mucho más frecuente de ver en otros países, pero en México solamente se han presentado tres casos a lo largo de la historia, los cuales son muy conocidos. Conoce a los futbolistas mexicanos que jugaron un Mundial sin necesidad de disputar minutos en la Liga BBVA MX.

¡GOL de Juan Pablo ! | Puebla 1 - 0 Pumas | J6 | CL 2026 | TV Azteca Deportes

¿Quiénes son los futbolistas mexicanos que asistieron a un Mundial sin jugar en México?

En estos momentos “el talento fuera de casa” se está volviendo sumamente importante para todas las selecciones, por ello se buscan jugadores que puedan ser redituables en el futuro. Y es que los tres casos de mexicanos que fueron al Mundial sin minutos en México se dieron en otro contexto y por otros motivos. Por ello vale la pena repasar lo sucedido con Carlos Velas y los hermanos Dos Santos.

Carlos Vela - En el caso de Vela su objetivo tras ser campeón del mundo Sub-17 fue irse a Europa. En esa parte del mundo desarrolló su carrera y la realidad es que nunca jugó en la Liga BBVA MX. Prefirió retirarse en la MLS, esto tras disputar la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y Rusia 2018.

En el caso de Vela su objetivo tras ser campeón del mundo Sub-17 fue irse a Europa. En esa parte del mundo desarrolló su carrera y la realidad es que Prefirió retirarse en la MLS, esto tras disputar la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y Rusia 2018. Jonathan dos Santos - El menor de los hermanos Dos Santos cumplió su sueño de vestir la playera del América en el 2022. Sin embargo, nunca antes había jugado en México, pues la decisión de su padre fue llevárselo a la cantera del Barcelona junto con su hermano. Y jugó en la liga mexicana después de disputar el Mundial de 2018.

El menor de los hermanos Dos Santos cumplió su sueño de vestir la playera del América en el 2022. Sin embargo, nunca antes había jugado en México, pues la decisión de su padre fue llevárselo a la cantera del Barcelona junto con su hermano. Y Giovani dos Santos - Uno de los talentos más destacados a nivel selección mexicana tuvo presencia en 3 mundiales, pues repitió en Sudáfrica, Brasil y Rusia. Incluso él jugó primero que su hermano con el América, en 2019. Sin embargo, no hubo mucho para destacar en esa aventura que fue la última previo a retirarse.

♬ sonido original - Pamboléiros @pamboleiros Giovani Dos Santos… un jugador que nos hizo soñar. ✨ Su carrera no fue la más constante, pero cuando tenía la chispa encendida, era pura magia. ⚽🔥 ¿Fracaso? No. Gio es el recordatorio de que el talento sin disciplina puede quedarse corto… pero también de que la magia, cuando apareció, la disfrutamos todos. #GiovaniDosSantos #GioDosSantos #FutbolMexicano #LigaMX #SelecciónMexicana #Pamboleiros #Futbol #MagiaDelFutbol #HistoriasDeFutbol

¿Algunos futbolistas mexicanos podrían agregarse a este listado?

El caso de los tres primeros hombres mencionados aquí fue por una decisión deportiva y probablemente de vida, teniendo muchas oportunidades en Europa. Sin embargo los dos casos que se podrían presentar en este 2026 se darían con los mexicoamericanos, que son parte de un fenómeno social que obligó a los directivos de selección nacional a realizar gestiones deportivas de convencimiento de dichos talentos.