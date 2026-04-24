Rafa García en UFC Vegas 116: Día, cartelera, horario y canal de transmisión

Este fin de semana se llevará a cabo una de las ediciones más importantes, hasta ahora, dentro de las Artes Marciales Mixtas en el año. La UFC Vegas 116 finalmente ha llegado, motivo por el cual en los próximos párrafos conocerás el día, el horario, la cartelera y el canal de transmisión de este evento.

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La UFC Vegas 116 presentará un total de seis combates principales, destacando la participación del mexicano Rafa García dentro de la penúltima pelea. Se trata, entonces, de una función que reunirá a atletas de distintas divisiones, mismos que buscarán la victoria ante miles de personas en el octágono.

Cartelera UFC Vegas 116; ¿qué peleadores estarán en combate?

Talita Alencar vs Julia Polastri en peso paja.

Norma Dumont vs Joselyne Edwards en peso gallo.

Montel Jackson vs Raoni Barcelos en peso gallo.

Deber Grant vs Juan Martinetti en peso gallo.

Rafa García vs Alexander Hernández en peso ligero.

Aljamain Sterling vs Youssef Zalal en peso pluma.

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¿Cuándo y a qué hora será la UFC Vegas 116?

La UFC Vegas 116 presentará un espectáculo sin igual este domingo 25 de abril en el Apex de Las Vegas, misma que consta de 13 peleas, las seis principales mostradas en párrafos anteriores. La organización espera un lleno total debido al nivel de cada uno de sus atletas.

Vale decir que el evento comenzará en punto de las 15:00 horas, tiempo centro de México, aunque la cartelera estelar, que tendrá como función principal el combate entre Aljamain Sterling y Youssef Zalal, se llevará a cabo en punto de las 6 de la noche.

¿Dónde ver UFC Vegas 116?

Para el año en turno la UFC tomó la decisión de firmar un contrato de exclusividad con la plataforma de streaming Paramount+ para todos sus eventos, motivo por el cual si deseas disfrutar de esta función tendrás que adquirir la misma para que no te pierdas ningún detalle al respecto. El combate principal entre Youssef Zalal y Aljamain Sterling, el más esperado de la noche, contará con una programación de cinco asaltos.