MLB 2026: Estos son los juegos a disputarse HOY viernes 24 de abril

Una semana más está por terminar y, con ello, la posibilidad para que los amantes del béisbol puedan disfrutar de nuevos partidos correspondientes a las Grandes Ligas en su temporada 2026. Por tal motivo, aquí conocerás qué juegos presentará la MLB hoy viernes 24 de abril.

¡MLB Clubhouse, la experiencia más beisbolera en esta Serie Mundial!

Será durante este viernes que la MLB presente un total de 14 compromisos correspondientes a la Liga Nacional y la Liga Americana, mismas que han estado llenas de emoción y dinamismo en el diamante. Por tal motivo, aquí conocerás los horarios de cada uno de estos juegos.

MLB 2026: ¿Qué juegos se disputan hoy viernes 24 de abril?

Reds vs Tigers | 16:40 horas.

Orioles vs Red Sox | 17:05 horas.

Blue Jays vs Guardians | 17:07 horas.

Rays vs Twins | 17:10 horas.

Mets vs Rockets | 17:10 horas.

Braves vs Phillies | 17:15 horas.

Brewers vs Pirates | 17:40 horas.

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White Sox vs Nationals | 17:40 horas.

Royals vs Angels | 17:40 horas.

Rangers vs Athletics | 18:05 horas.

Astros vs Yankees | 18:10 horas.

Cardenales vs Mariners | 18:15 horas.

Dodgers vs Cubs | 20:15 horas.

Giants vs Marlins | 20:15 horas.

¿Cuándo fue la última vez que los Yankees ganaron una Serie Mundial?

Una de las razones por las cuales esta temporada de la MLB ha sido realmente llamativa deriva del gran momento por el que atraviesan los Yankees de Nueva York, una de las escuadras más importantes de este deporte que, sin embargo, suma varias temporadas sin lograr el título.

De hecho, la última vez que los Yankees se alzaron con la Serie Mundial fue en la temporada 2009, cuando vencieron en la gran final a los Phillies de Philadelphia por 4-2. Eso sí, este equipo es el más ganador en la historia de las Grandes Ligas al sumar un total de 27 campeonatos.