Estrella de Portugal es expulsada tras propinar puñetazo a rival a días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (VIDEO)

La recta final de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha dejado una estampa de altísima tensión en Oeiras. La selección de Portugal se impuso 2-1 a su similar de Chile en el Estádio Nacional do Jamor, pero el resultado quedó en segundo plano debido a un inesperado arranque de furia de Rafael Leão, compañero del mexicano Santiago Gimenez en el ataque del AC Milan, quien terminó expulsado tras una agresión física.

El encuentro, planteado por Roberto Martínez para medir el ritmo de sus pupilos ante el rigor sudamericano, marchaba bajo los parámetros normales de un ensayo de alta intensidad. Sin embargo, la temperatura del partido se elevó al máximo justo antes del descanso.

Cuando se jugaba el tiempo de compensación de la primera mitad, concretamente en el minuto 45+2, se desató una trifulca en la cancha. En medio del forcejeo y la frustración por la pegada del rival, Rafael Leão perdió por completo la cabeza y le propinó un puñetazo al defensor chileno Iván Román.

La violenta acción provocó la reacción inmediata del cuerpo arbitral. El colegiado no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa al extremo del Milan. Román, quien también participó activamente en el altercado inicial, se llevó la misma sanción, dejando a ambas escuadras con diez hombres para la parte complementaria.

🚨 FRIENDLIES? 😂



Rafael Leão and Ivan Roman are SENT OFF after this fight between Portugal and Chile. 🟥



🇵🇹 Portugal 0-0 Chile 🇨🇱



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