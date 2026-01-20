Ralph Orquin está cada vez más lejos del América y este es el verdadero motivo

Parece que los problemas en este inicio de año no tienen fin en Coapa. Más allá de la confianza mostrada por André Jardine , Club América no pudo ganar en sus primeras tres jornadas del Clausura 2026 y ni siquiera fue capaz de macar un gol. Por si esto no fuera suficiente, hay otro problema en puerta: la renovación de Ralph Orquin.

El lateral izquierdo de 22 años, considerado como uno de los proyectos más interesantes de la cantera azulcrema, estaría más cerca de marcharse que de consolidarse en el primer equipo. Si bien recibió una oferta de renovación de contrato por parte de las Águilas, Orquin y su entorno tendrían otras intenciones.

Orquin sigue sin renovar su contrato

Considerando sus problemas puertas adentro y la grieta en el vestidor , América intentó anticiparse a una nueva problemática y buscó asegurar la continuidad de Orquin mediante una renovación hasta 2028. La idea era extender el vínculo varios años más y evitar que el futbolista entrara en la etapa final de su contrato sin certezas.

Sin embargo, y según trascendió recientemente, las negociaciones entre el club y Orquin se enfriaron de manera inesperada y el acuerdo nunca llegó a concretarse. Todo esto debido a un factor externo que influyó en la decisión del futbolista.

El elemento que afectó a las negociaciones entre Orquin y Club América

Segú reveló el periodista Julio Ibáñez, la contratación de un nuevo representante por parte de Orquin dio un giro importante. La prioridad dejó de ser la continuidad en América y pasó a centrarse en la posibilidad de emigrar al futbol europeo en el corto plazo.

Ese objetivo, que siempre estuvo presente en la carrera del lateral, se transformó en el eje de la decisión. Al no renovar, Orquin mantiene la opción de quedar libre en este mismo año y elegir su próximo destino sin restricciones, un escenario atractivo para cualquier jugador joven que aspira a dar el salto internacional.