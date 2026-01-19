André Jardine dio un guiño de esperanza para el América: “El que tanto les gusta”

Pasaron ya tres jornadas del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y el América aún no logra ganar ni tampoco marcar un gol . Tras dos empates y una derrota, André Jardine se encuentra en el centro de las críticas, por lo que muchos aficionados piden su salida inmediata de Coapa. Sin embargo, pese al panorama desalentador, el DT se mostró optimista.

Luego del 0-0 frente a Pachuca de este domingo, Jardine habló en rueda de prensa y sorprendió a todos al asegurar que el equipo azulcrema mejorará significativamente para la Jornada 4 del Clausura 2026, en la que recibirán a los Rayos de Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes.

|Instagram @oficialandrejardine

La promesa de Jardine a la afición americanista

Jardine vivió una dura noche en el Estadio Hidalgo. Tuvo un fuerte cruce con Esteban Solari, DT de los Tuzos , se fue muy indignado con el arbitraje de Luis Enrique Santander y sumó su tercer partido al hilo sin victorias. Así y todo, el entrenador brasileño fue optimista y aseguró: "A partir de la Jornada 4 van a ver al América que tanto les gusta".

TE PUEDE INTERESAR:



"Nos faltan pulir algunos detalles como equipo; en movimientos, un poco más de confianza... pero a partir de la próxima jornada vamos a regresar con todas nuestras fuerzas", afirmó el técnico de las Águilas. "Juntos vamos a ser muy fuertes en este torneo", sentenció.

Cabe destacar que Jardine y su cuerpo técnico tendrán más tiempo de trabajo para el encuentro ante Necaxa, dado que la Liga BBVA MX parará dos semanas. Esto debido a que la Selección Mexicana se enfrentará a Panamá y Bolivia en dos juegos amistosos con una gran convocatoria de la Primera División nacional.

|Instagram @clubamerica

¿Cuándo volverá a jugar el América de Jardine?

Por la Jornada 4 del Clausura 2026, Club América irá en busca de su primer triunfo ante Necaxa el domingo 1 de febrero a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes. El equipo llegará a este compromiso con serias dudas, dado que suma dos puntos de nueve posibles.