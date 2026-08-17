El partido que TV Azteca transmitirá de la NFL esta semana 16 al 22 de agosto de 2026

La NFL continúa en TV Azteca. Después de una primera semana de pretemporada que comenzó a dejar nombres interesantes rumbo a la campaña 2026, el siguiente partido que podrás disfrutar será el enfrentamiento entre Los Angeles Rams y New Orleans Saints, correspondiente a la Semana 2.

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El encuentro se disputará este sábado 22 de agosto en el SoFi Stadium, donde los Rams tendrán su primera aparición de la pretemporada frente a su afición. El kickoff está programado para las 2:00 PM, tiempo del centro de México. La NFL establece el inicio a las 4:00 PM ET y los Rams a la 1:00 PM de Los Ángeles.

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Ty Simpson dejó una gran primera impresión con los Rams

Los Ángeles llega después de vencer 20-12 a Kansas City Chiefs en Arrowhead. Más allá del resultado, una de las historias de aquella tarde fue el debut del quarterback novato Ty Simpson, seleccionado en la primera ronda del Draft 2026.

Stetson Bennett comenzó el encuentro, pero Simpson terminó tomando el control y lanzó dos pases de touchdown en el último cuarto para completar la remontada. Su actuación abre uno de los focos más interesantes para este segundo encuentro: comprobar cuánto terreno puede ganar dentro de la profundidad detrás de Matthew Stafford.

La pretemporada también permite a Sean McVay evaluar un plantel que llega al 2026 con expectativas enormes. Los Rams conservaron piezas importantes y reforzaron su defensiva durante el offseason, mientras alrededor del equipo continúa una historia todavía mayor: la posibilidad de que Aaron Donald salga del retiro. McVay aseguró este fin de semana que no existe una fecha límite impuesta para que el histórico defensivo tome una decisión.

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Saints llega después de dejar escapar una ventaja

New Orleans comenzó su pretemporada con una derrota 24-20 frente a Jacksonville Jaguars, pese a llegar al descanso ganando 20-6.

Uno de los jugadores que mejor aprovechó la oportunidad fue Zach Wilson, quien completó 11 de 16 pases para 145 yardas y un touchdown. El encuentro ante los Rams será otra prueba importante para las decisiones que deberá tomar Kellen Moore antes de definir su roster de 53 jugadores.

Además, ambos equipos realizarán una práctica conjunta el jueves 20 de agosto en Los Ángeles, apenas dos días antes de volver a encontrarse en SoFi Stadium.

¿Cuándo y a qué hora ver Rams vs Saints en TV Azteca?

El Rams vs Saints se juega el sábado 22 de agosto a las 2:00 PM, tiempo del centro de México. Podrás disfrutar del partido completamente GRATIS a través de Azteca Deportes Network y las plataformas digitales de Azteca Deportes.