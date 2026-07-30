Ranking CONCACAF de agosto 2026: los puestos de Toluca, América y otros equipos de la Liga BBVA MX

Esta semana se dio a conocer el ranking de clubes de la CONCACAF del mes de agosto de 2026. Lo que llama la atención son 2 cosas, ya que la lista la lidera la Liga BBVA MX gracias al Toluca, que acaba de fichar a Federico Viñas, mundialista con Uruguay. Mientras que el segundo lleva años sin un título local o internacional

Toluca es el club que lidera el ranking tras salir bicampeón en la Liga BBVA MX y conquistar la Concachampions 2026 en este verano. El podio lo conforman equipos mexicanos, pues el segundo puesto lo ocupa Tigres, que en el último semestre perdió 2 finales. El tercer lugar es para el reciente monarca Cruz Azul, conjunto que ya le dio una respuesta al Mónaco por el interés de Erik Lira.

Toluca es el club que lidera el ranking tras salir bicampeón en la Liga BBVA MX y conquistar la Concachampions 2026 en este verano.|Toluca FC

Toluca - 1,278 Tigres - 1,268 Cruz Azul - 1,264 LAFC - 1,248 Inter Miami - 1,247 Nashville - 1,234 Club América - 1,227 Seattle Sounders - 1,222 Vancouver Whitecaps - 1,222 Chivas - 1,220.

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Chivas en el Top-10 del ranking

El Top-10 del ranking de la CONCACAF es liderado por 5 clubes de la MLS y 5 de la Liga BBVA MX. Pero lo que llama la atención es que 4 de los clubes mexicanos han sumado a sus vitrinas trofeos en los últimos años, a excepción de Chivas, que se ubica en el último puesto.

El conjunto rojiblanco suma 8 años sin título, pues el último fue la Concachampions de 2018. Después de ello, perdió una final de la Liga BBVA MX en 2023 contra Tigres. No obstante, el último semestre fue de los mejores después de varios torneos, aunque cayeron en semifinales.

Dominio de la Liga BBVA MX y la MLS

El ranking de la CONCACAF está repleto de equipos de México, Estados Unidos y Canadá, ya que hasta el puesto 40 se ubica el primer club centroamericano. El Alajuelense de Costa Rica es el que saca la casta por los suyos con una puntuación de 1,155.