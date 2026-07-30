Toluca tomó una decisión contundente luego de fichar a Federico Viñas

Toluca pateó el tablero y cerró la contratación de Federico Viñas para afrontar el Apertura 2026. El delantero uruguayo viene de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección de Uruguay, además de haber sido vital para el Real Oviedo durante su primera experiencia en Europa. Este gran rendimiento llevó a que el cuadro escarlata pagará una buena cantidad de millones por su contratación.

Según diversos reportes, Toluca habría desembolsado alrededor de 13,5 millones de dólares por la carta de Viñas. Sin embargo, esta poderosa inversión habría sentenciado el futuro de los fichajes de los Diablos Rojos respecto al Apertura 2026. Y es que la información indica que los escarlatas ya no buscarían más posibilidades de mercado en este verano.

¿Toluca ya no fichará jugadores?

De acuerdo a la información, Toluca se retiraría del mercado tras la contratación de Federico Viñas. Esto quiere decir que los Diablos no saldrán a buscar nuevos jugadores para enriquecer la plantilla de Antonio Mohamed para el presente Apertura 2026. Esto se debe a que la directiva no tendría intenciones de seguir invirtiendo dinero en futbolistas debido a la calidad del plantel actual.

Sin embargo, existe una posibilidad de que Toluca no cierre de forma definitiva la ventana para seguir fichando. Los reportes remarcan que podría haber una excepción en caso de que el cuadro escarlata sufra una lesión importante de último momento u otro imponderable que pueda causar baja de algún futbolista actual. No obstante, de no haber sorpresas, los Diablos mantendrán su plantilla actual.

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Los refuerzos que cerró Toluca para el Apertura 2026

La contratación del uruguayo Viñas significó el tercer fichaje de Toluca en este mercado de verano. Anteriormente habían concretado los refuerzos de Víctor Guzmán, procedente de Pachuca, y de Érick Gutiérrez, quien llegó tras no tener minutos en Chivas de Guadalajara.

Por otro lado, el “Turco” Mohamed afrontó las bajas de Víctor Arteaga, Sebastián Córdova y Franco Rossi, además de padecer la baja de Marcel Ruiz por lesión. De todos modos, los Diablos mantienen una plantilla competitiva para seguir en busca de títulos en lo que resta de 2026.