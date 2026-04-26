El rendimiento que pone a Raphael Veiga en la cuerda floja y podría condenar su futuro en el América

Raphael Veiga llegó como refuerzo estrella al Club América para afrontar el Clausura 2026. El mediocampista ofensivo brasileño tocó suelo mexicano tras haber tenido un exitoso paso por Palmeiras, habiendo sido bicampeón de la Copa Libertadores, por ejemplo. Sin embargo, su adaptación a la Liga BBVA MX está llevando más tiempo de lo que se esperaba y podría salir de Coapa más pronto que tarde.

El penal fallado frente a Atlas en la Jornada 17 representó a la perfección el momento oscuro que vive el jugador. Resulta que Veiga acumula ocho partidos consecutivos sin generar contribuciones directas de gol, es decir, hace ocho juegos que no logra marcar ni asistir a sus compañeros.

Su última participación en un gol de las Águilas fue cuando asistió a su compatriota Rodrigo Dourado en el empate contra Philadelphia Union correspondiente al partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup. Dicho juego se llevó a cabo el 18 de marzo, por lo que el brasileño de 30 años lleva más de un mes sin incidir de forma directa en los goles del conjunto azulcrema.

Raphael Veiga no termina de despegar en el América|Crédito: Getty Images

Raphael Veiga podría salir por la puerta de atrás del América

Los números de Veiga no convencen a la afición ni tampoco al entrenador André Jardine, por lo que su continuidad en el América no está asegurada. Cabe recordar que el brasileño llegó procedente de Palmeiras mediante un préstamo. El mismo tiene duración hasta el 31 de diciembre y, si bien es cierto que su contrato cuenta con una opción de compra, el club azulcrema definirá si ejecutarla o no a fin de año.

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La opción es de seis millones de dólares, pero los números que ha obtenido Veiga hasta el momento no justifican esa gran inversión. Es un hecho que el mediocampista ofensivo seguirá en la institución de cara al Apertura 2026, pero su rendimiento en dicho torneo definirá si seguirá en México o si regresará a Brasil donde ya no tenía continuidad con Abel Ferreira como entrenador.

Los números de Raphael Veiga desde que llegó al América

Partidos jugados: 18.

Goles: 3.

Asistencias: 3.

Minutos disputados: 1,168.

Es cierto que Veiga tendrá la oportunidad de demostrar su valor durante la Liguilla, aunque las Águilas se enfrentarán a Pumas en los Cuartos de Final, equipo que es uno de los principales candidatos al título de la Liga BBVA MX.