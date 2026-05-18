Marcus Rashford hace todo lo posible para seguir en Barcelona

Marcus Rashford tiene claro dónde quiere jugar la próxima temporada. Después de una campaña positiva con el Barcelona, el delantero inglés estaría dispuesto a hacer un nuevo sacrificio económico con tal de permanecer en el club catalán más allá del verano.

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De acuerdo con distintos reportes desde España, el atacante del Manchester United, quien disputó la temporada 2025-26 cedido en el Camp Nou, mantiene firme su deseo de seguir vistiendo la camiseta blaugrana. Sin embargo, la operación sigue atorada por temas financieros. Manchester United no piensa regalar al futbolista y mantiene una postura clara: sólo aceptará una venta definitiva por aproximadamente 35 millones de dólares, cifra que actualmente el Barcelona considera complicada de asumir.

Las restricciones económicas del conjunto español continúan afectando prácticamente todas sus negociaciones de mercado y el caso Rashford no es la excepción. A pesar de ello, el inglés parece decidido a facilitar la transferencia a cualquier costo.

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Rashford estaría dispuesto a firmar un contrato más largo

Según información publicada por Mundo Deportivo, Rashford ya tenía un acuerdo de palabra con Barcelona para firmar un contrato de tres años que incluía una reducción cercana al 40 por ciento respecto al salario que percibía en Old Trafford.

Pero ante el estancamiento de las negociaciones, el delantero habría dado un paso más para destrabar la operación. Ahora estaría dispuesto a extender el acuerdo hasta cinco temporadas, permitiendo así que Barcelona pueda repartir el costo del traspaso durante un periodo más largo y reducir el impacto económico anual dentro de sus cuentas.

Esa fórmula podría convertirse en la única alternativa viable para que el club catalán consiga cerrar definitivamente el fichaje. El principal problema es que Barcelona preferiría renovar la cesión del jugador, mientras que Manchester United no contempla nuevamente esa posibilidad. La directiva inglesa considera que Rashford debe salir de manera permanente o regresar al club.

Rashford brilló en Barcelona y no quiere volver atrás

Durante su estancia en el conjunto blaugrana, Marcus Rashford logró recuperar protagonismo y mostró un nivel importante ofensivamente. El atacante inglés firmó 14 goles y 14 asistencias en 48 partidos disputados con el Barcelona, números que convencieron tanto al cuerpo técnico como a gran parte de la afición.

Además, el panorama en Manchester United también ha cambiado recientemente. La salida de Rubén Amorim, entrenador con quien la relación del delantero se había deteriorado, abrió nuevamente la puerta para un posible regreso a Old Trafford.

Incluso existe la posibilidad de que Michael Carrick asuma como entrenador permanente del club, situación que podría beneficiar al atacante por la buena relación que mantienen. Aun así, la postura de Rashford parece no haberse movido ni un centímetro en toda la temporada. El inglés quiere quedarse en Barcelona y está dispuesto a hacer todo lo posible para lograrlo.

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