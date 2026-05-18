Barcelona podría vender a su estrella al ataque, pero exige una EXAGERADA cantidad por él

El mercado de transferencias en el futbol del viejo continente está a punto de comenzar y, con ello, la posibilidad de que el FC Barcelona se refuerce de cara a la siguiente temporada con un objetivo claro, el cual es trascender a nivel continental dentro de la Champions League.

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La directiva culé entiende que, para fichar grandes jugadores, debe dejar ir a varios elementos que se mantienen en la plantilla. Bajo este escenario, el conjunto blaugrana no descarta la salida de Ferran Torres, aunque para ello ha puesto una exagerada cuota por él.

¿Cuánto dinero pide el Barcelona por dejar ir a Ferran Torres?

De acuerdo con información del portal Fichajes.net , el FC Barcelona no tendría reparo en dejar ir a Ferran Torres a fin de reforzar su eje de ataque con un jugador mucho más consolidado, lo cual haría que el aumento de goles esté garantizado para la próxima temporada.

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No obstante, la fuente detalla que el cuadro dirigido por Hansi Flick consideraría ofertas que superen los 65 millones de euros, una cantidad elevada para un futbolista que, si bien anotó más de 20 goles en la temporada, no fue titular indiscutible con el FC Barcelona.

De confirmarse esta noticia, entonces el cuadro español podría deshacerse de sus dos ejes de ataque en un mismo mercado de fichajes, lo anterior considerando que desde hace semanas se habla de la posible salida del polaco Robert Lewandowski una vez culmine la temporada.

¿Qué equipo estaría interesado en Ferran Torres?

La fuente hace hincapié en que un club de la Premier League estaría dispuesto a pagar los 65 millones de euros que el Barcelona pide si la dirección deportiva y el jugador no llegan a un acuerdo de renovación. Este club sería el Aston Villa, institución que es dirigida por Unai Emery.