Raúl Jiménez comenzaría a tambalearse en el Fulham: los problemas que se le avecinan

La temporada 2025/26 de la Premier League no inició de la mejor manera para Raúl Jiménez en el Fulham. Las cosas no están saliendo bien en Londres para el delantero mexicano y los resultados colectivos tampoco acompañan. Para colmo, una mala noticia podría caer a la brevedad.

En este caso, los problemas para Jiménez no tienen que ver con su rendimiento o con alguna molestia, sino que se trata de una negociación entre su entrenador y la directiva. Según informó el reconocido periodista David Ornstein, la renovación del contrato del portugués Marco Silva con el Fulham es un tópico clave.

Por más que los últimos meses de los Cottagers no fueron buenos (llevan cinco derrotas en los últimos seis partidos), la directiva confía plenamente en su técnico y no quieren esperar al final de la temporada para prolongar su estadía. Sin embargo, parece que Silva no tiene prisa por definir su futuro.

El sitio Talk Sports señaló que el DT de 48 años tiene una oferta para extender su vínculo con el Fulham, pero por el momento no habría presentado ninguna respuesta. Su contrato expira a mediados de 2026, justo al final de la temporada, y no vería con malos ojos tomar las riendas de otro club. De hecho, en el paso hubo rumores que lo vincularon con Tottenham y Manchester United.

Es importante remarcar que Silva fue muy importante para Jiménez en Fulham, dado que con él se volvió a ver una gran versión del delantero luego de dejar Wolverhampton. "Confiamos en él cuando nadie más en la Premier League lo hacía", señaló hace unos meses el entrenador respecto al atacante mexicano.

El mal inicio de temporada de Jiménez

A poco menos de siete meses para el inicio del Mundial 2026, Jiménez no alcanza el nivel deseado por todos. En diez encuentros de la liga inglesa solamente pudo marcar un gol y asistir en otro, lo que lo deja muy lejos en la tabla de goleo (que tiene a Erling Haaland como líder con 14 anotaciones).

El Fulham marcha decimoquinto con 11 unidades y se mantiene fuera de la zona de descenso por un único punto. Por si fuera poco, sus próximos compromisos no serán nada fácil, dado que se medirá ante Sunderland, Tottenham y Manchester City, todos equipos que actualmente están dentro del top 5.